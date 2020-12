RONALDA ŽIVCIRA VLASTITI SIN: ‘Baš me nervira kada to radi i on to zna. Savjetujem mu i da se kupa u hladnoj vodi’

Junior se također bavi nogometom i trenira u Juventusovoj akademiji

Megapopularni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo, osim po vrsnim potezima na terenu, brojnim nagradama i trofejima koje je poosvajao, poznat je i po rigoroznim režmima prehrane, treninga pa čak i spavanja. No, do sada nije bilo poznato da svoj režim pokušava prenijeti i svom desetogodišnjem sinu Cristianu Junioru.

Junior se također bavi nogometom i trenira u Juventusovoj akademiji, a Ronaldo je na dodjeli nagrade Globe Soccer Award, na kojoj je proglašen najboljim igračem u 21. stoljeću, otkrio da ga njegov sin katkada zna naživcirati.

“Vidjet ćemo hoće li i moj sin postati veliki nogometaš”, rekao je za portugalsku A Bolu. Zatim nastavlja ovako… “Ponekad pije Coca Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina”, rekao je Ronaldo.

“Uvijek mu kažem da treba jako puno odricanja da bi se uspjelo, ali mu ne želim nametati pritisak da postane nogometaš. Iako bih to volio. Najvažnije je da bude najbolji u onome čime se bavi, nebitno radi li se o nogometu ili medicini”, zaključio je Ronaldo.