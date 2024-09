Zanimljivo je bilo 7. kolo SuperSport HNL-a. Slaven Belupo kreirao je najveće iznenađenje svladavši Dinamo u Koprivnici sa čak 4-1, čime se rezultatska kriza u prvaku Hrvatske nastavila. Plavi u posljednja 4 susreta ne znaju za pobjedu. Imaju čak tri vezana poraza, a u posljednja dva susreta primili su nevjerojatnih 13 pogodaka. Računajući poraz od Hajduka u Maksimiru u 6. kolu 1-0, ta brojka se penje na 14 primljenih pogodaka.

Osijek se budi

Rijeka je jučer razbila Šibenik sa 3-0 i vratila se na čelo poretka, dok je Hajduk u subotu s 4-1 ispratio Goricu. Osijek se vraća iz mrtvih, polako, ali sigurno. Ovog su puta svladali Lokomotivu u gostima i sad imaju dvije pobjede zaredom. Varaždin je prošlog petka bio bolji od Istre 1961 1-0.

Robert Špehar legendarni je bivši golgeter koji je u karijeri igrao za brojne klubove. Osijek, Zagreb, Clube Brugge, Monaco, Veronu, Sporting, Galatasaray samo jednu utakmicu, Standard Liege i Omoniju. Prema službenoj statistici HNL-a, 9. je najbolji strijelac prve hrvatske nogometne lige sa 86. golova. Bivši je hrvatski nogometni reprezentativac.

"Osijek je vezao dva vezana trijumfa. Ok rezultat, ali igra i dalje, po meni, nije to to. I protiv Lokomotive je to išlo teško, ali tri boda su tu i to je najbitnije. Trebat će još vremena da igra bude na nivou, onakva kakvu navijači žele. Kažem, pobjedi se ne gleda u zube i dobro je sigurno za psihu svih igrača, da se pobjeđuje. Treba to sve ljepše i bolje izgledati, tečnije i kvalitetnije", počinje svoj stručni komentar 7. kola SuperSport HNL- a Robert Špehar, rođeni Osječanin, čovjek kojeg mnogi zazivaju da ponovno sjedne na trenersku klupu kluba iz grada na Dravi.

Rijeka izgleda sjajno, primili samo 1 gol u 7 kola

"Što se tiče utakmice Rijeke i Šibenika, Riječani su to rutinski odradili i jako dobro izgledaju. Opet su prvi na tablici, a gol azlika im je famozna. U 7. kola primili su samo 1 gol, zabili čak 15. To sve govori o moći Rijeke. Evo, samo pogledajte na ovom dvoboju protiv Šibenika na Rujevici, koji su im igrači sjedili na klupi. To su sve redom jako dobri i kvalitetni nogometaši koji ulaze u drugom dijelu, ali i inače Rijeka izgleda kvalitetno. S dobrim ambijentom na svom stadionu, s navijačima koji ih nose, sa dobrom atmosferom, Rijeka je zasluženo prva na tablici", govori Robert Špehar i dolazi do Hajduka...

Foto: Ivica Galović/PIXSELL Robert Špehar na 9. je mjestu najboljih strijelaca HNL-a svih vremena. Ima na vječnom nogometnom kontu 86 golova.

Gattuso podigao ekipu

"Gattuso je očigledno podigao ekipu, idu iz utakmice do dižu se, stadion je protiv Gorice bio dobro ispunjen, više od 18 000 ljudi. Hajduk ne igra više Europu, isto kao ni Rijeka i sigurno da su rasterećeni u tom dijelu koncentrirani su na prvenstvo i zasad i jedni i drugi, barem za sad u HNL-u, jako dobro izgledaju. Promovirali su sad tog malog 16-godišnjeg Brunu Durdova, promoviraju još neke svoje mlade igrače i u ovom trenutku su na dobrom putu".

Dinamo je u problemima

Dinamo nije na dobrom putu. Što se događa s prvakom Hrvatske?

"Dinamov rezultat i igra protiv Slaven Belupa definitivno je pokazatelj da su Plavi u velikoj krizi. Ne znaju za pobjedu u posljednja 4 sraza, a u posljednje dvije su katastrofalno poraženi. Primiti 13 golova u dvije utakmce dovoljno o tome govori. Prvo Bayern 9 komada, pa sad i Slaven 4, a najveći pokazatelj Dinamove krize je taj da je momčad protiv posljednjeplasirane momčadi Slaven Belupa vodila 1-0, znači povela, imali su sve otvoreno da se momčad digne, otiđe do slavlja, podigne se time malo u formi i dobroj atmosferi, da sebi na samopouzdanju, da se podigne momčad psihološki uoči Monaca u Ligi prvaka na svom Maksimiru, ali oni su dobili nakon toga 4 gola. Definitivno možemo pričati o velikoj krizi u Maksimiru i bojim se kako će to izgledati sad protiv Monaca, jer Monaco igra u sjajnoj formi i ne zna dugo za poraz. Idu iz pobjede u pobjedu, tehnički su jako dobri, brzi, bit će im jako teško", objasnio je Robert Špehar i nastavio:

'U momčadi Dinama trenutno nema dobrog segmenta'

"U momčadi Dinama trenutno nema dobrog segmenta. To je zaista jedna kriza gdje ne možemo pričati o ničem dobrom. Naravno, 13 golova u dvije utakmice daju nekako naglasak na obrani i golmanu, ali niti jedna linija nije dobra. Ne bih htio sad previše kritiviti posljednju liniju. Obrana se igra od prve linije, od napadača do krila, vezne linije, a u momčadi Dinama curi na sve strane. Mislim da Dinamo što prije i Zajec kao predsjednik mora pronaći adekvatnog trenera".

'Ovakvu krizu može presjeći dobar trener'

Kakav bi po Špeharu trener za Dinamo bio najbolji?

"Ne bi sad licitirao s imenima, ali ovakvu krizu može samo presjeći netko dobar, jako jako dobar. Najgore je da se predugo čeka, jer prevažno je prvenstvo, prevažna je i Liga prvaka, bez obzira na sudjelovanje u njoj, a Dinamo ima svoje ime i prezime i ne smije se igrati sa svojim renomeom. Dakle, ekipu Dinama može probuditi samo jedan autoritativan trener s imenom i prezimenom, karijerom iza sebe. To će koštati, ali mislim da Dinamo mora biti svjestan da uspjesi i zarade u Europi mogu doći samo ako se plati i dobar trener i dobri igrači", zaključio je Robert Špehar.

HNL, 7. kolo:

Rijeka - Šibenik 3-0 (Fruk 3, Andrić 19, Galešić 81)

Lokomotiva - Osijek 0-1 (Jurišić 32)

Subota:

Slaven Belupo - Dinamo 4-1 (Crepulja 45+1, Liber 67, Dolček 74, Nestorovski 77 / Petković 32)

Hajduk - Gorica 4-1 (Durdov 11, 55, Livaja 71-11m, Sigur 74 / Prpić 5-ag)

Petak:

Varaždin - Istra 1961 1-0 (Belcar 78)

