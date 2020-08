Robert Prosinečki novi je trener turskog prvoligaša Denizlispora, objavljeno je na društvenim mrežama. Ova vijest stiže samo nekoliko dana nakon što je potvrđeno da je Prosinečki napustio svoj dosadašnji klub Kayserispor.

Denizlispor je prošlu sezonu u turskoj Super ligi, prvom razredu tamošnjeg nogometa, završio na 14. mjestu.

Do razlaza s Kayersisporom je navodno došlo nakon što je Prosinečki odbio potpisati novi ugovor jer mu klub nije mogao obećati adekvatan budžet za transfere za sljedeću sezonu.

TRANSFER:”Prosinecki signed contract and will be new manager of @Denizlispor “ pic.twitter.com/lODkFOhO0M

— Turkish Football News (@_TFNews_) August 11, 2020