RIJETKO VIĐENA SCENA O KOJOJ BRUJI POLA EUROPE: Mourinho i njegov igrač usred utakmice otrčali u svlačionicu – ‘Ne znam je li razumio’

Nitko pojma nije imao o čemu se radilo, je li bila riječ o svađi, je li Dier zamijenjen, je li došlo do neke zabune, je li čovjeku pozlilo

Nogometaši Tottenhama izborili su plasman u četvrtfinale Liga kupa nakon što su u susretu osmine finala poslije izvođenja jedanaesteraca pobijedili Chelsea s 5-4, a nakon 90 minuta susret je završio 1-1.

Međutim, utakmicu je obilježila i jedna pomalo misteriozna situacija. Igrala se 78. minuta utakmice, a u jednom je trenutku igrač Tottenhama Eric Dier samoinicijativno izašao s terena i otišao u svlačionicu. Par sekundi nakon njega isto je napravio i trener Jose Mourinho, a baš svi su ostali u čudu jer ovakvi se prizori jako rijetko vide u elitnom nogometu, pa i nogometu općenito.

Nitko pojma nije imao što se događa, a režija je čak uspjela prebaciti kameru na onu u svlačionici, ali tamo se samo nakon nekoliko minuta vidjelo kako Mourinho i Dier zajedno izlaze i vraćaju se na stadion. Nitko pojma nije imao o čemu se radilo, je li bila riječ o svađi, je li Dier zamijenjen, je li došlo do neke zabune, je li čovjeku pozlilo…

‘Ne znam je li me Jose razumio’

Na kraju su Mourinho i Dier objasnili cijelu situaciju. Dieru je bilo toliko sila na WC da više nije mogao izdržati.

“Svi mogu zamisliti što se dogodilo. Dobro sam, ali to mi se dogodilo prvi put. Nisam mogao ništa napraviti oko toga, kada vam je sila, onda vam je sila”, pojasnio je Dier. Englez je bio vrlo odgovoran i prethodno je upozorio suigrače na terenu da će morati nakratko izaći s terena, ali ta informacija očito nije došla do Josea ili možda jest, ali ju on nije percipirao.

“Ne znam je li Jose uopće razumio što sam radio. Rekao sam Hojbjergu i Alderweireldu da ću izaći s terena, naprosto sam morao. Imao sam jake bolove u trbuhu”, rekao je Dier.

Mourinho pak tvrdi da je odmah znao o čemu se radi i da je otišao s Dierom u svlačionicu kako bi ga požurivao. “Odmah sam razumio što se dogodilo. Otišao sam u svlačionicu kako bih to pokušao ubrzati. Ono što se dogodilo Ericu Dieru nije normalno. Moram ga pohvaliti na poseban način”, rekao je Mourinho.

Naravno, usput je iskoristio priliku da prigovori organizatorima…

“Trebalo bi biti zabranjeno nogometašima da igraju dvije utakmice u razmaku od 48 sati na ovoj razini. Ono što je učinio nije ljudski. Morao je otići u toalet, nije imao izbora. Možda je to normalno u situaciji kada ste potpuno dehidrirali što je i bio slučaj. Morao sam staviti pritisak na njega da se brzo vrati, ali on je pravi primjer za sve”, zaključio je.