RIJETKO KAD JE ZADNJIH GODINA HAJDUK NA RUJEVICU DOLAZIO KAO BOLJEPLASIRANI OD RIJEKE: Ulog je velik, a derbi visokorizičan

Od 17 i 30 na Rujevici se igra ‘Jadranski derbi’ između Rijeke i Hajduka. Bit će to sraz drugoplasirane i trećeplasirane momčadi HNL-a, među kojima je razlika samo bod. Tekstualni prijenos ove vruće utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

26. kolo HNL-a; Stadion: Rujevica, Rijeka

RIJEKA – HAJDUK 0:0

Rijeka (3-5-2): Pandur – Smolčić, Velkovski, Galović – Raspopović, Halilović, Lončar, Štefulj, Lepinjica – Gorgon, Čolak

Hajduk (3-4-1-2): Posavec – Radić, Dimitrov, Mujakić – Juranović, Jurić, Hamza, Jakoliš – Caktaš – Jairo, Eduok

Današnji “Jadranski derbi” bit će direktni obračun za drugo mjesto koje vodi na ljeto u kvalifikacije za elitnu Ligu prvaka. Bijeli imaju bod više od Rijeke, a dva više od treće Lokomotive, te tri od četvrtog Osijeka, što garantira uzbudljivu utrku za Europu do kraja sezone. Hajduk je samo jednom pobijedio u posljednje četiri utakmice, uz dva poraza i remi, dok je Rijeka u isto toliko utakmica ostvarila dvije pobjede, uz po jedan remi i poraz. No, za Riječane je ohrabrujuće, svakako, i to što sve više igrača u momčadi pokazuje znakove rasta forme.

TUDOR OSTAO IZNENAĐEN BIZARNOM ZABRANOM ZA NAVIJAČE: ‘Neobično je i čudno, ne znam što bih rekao…’

Rijeka bez Prskala i Andrijaševića

Od igrača Rijeke koji će konkurirati za današnju utakmicu protiv velikog rivala, Alexander Gorgon je igrač je s najdužim stažem u Rijeci. Uz ozlijeđenog prvog vratara Andreja Prskala i jednog od najboljih igrača, bivšeg hajdukovca Franka Andrijaševića, Gorgon je jedini preostali član one šampionske generacije i svakako figura koja već ima ponešto jadranskih derbija u nogama, pa će njegovo iskustvo biti važno…

TUDOR UOČI JADRANSKOG DERBIJA: ‘Onaj crveni karton je priča za sebe, volim ja kad je žestoko, a ne kad je bevanda’

Gorgon igrao devet ‘Jadranskih derbija’

Od svog dolaska na Rujevicu Gorgon je igrao devet Jadranskih derbija i pritom je Rijeka samo jednom izgubila i čak triput pobijedila Splićane. Zabio je Gorgon i dva gola, onaj posljednji uvjerljivoj pobjedi na Poljudu od 4:0 u prosincu 2019. te onaj prvi u listopadu 2018. kad se u Splitu na poljudskoj lipotici igralo pred praznim tribinama. Said je tada bio doveo Hajduk u vodstvo, a Gorgon je izjednačio za konačan remi.

Ismajli propušta utakmicu

Što se tiče momčadi Hajduk, obrambeni igrač Ismajli neće igrati zbog drugog žutog, odnosno crvenog kartona zarađenog u derbiju s Dinamom na Poljudu, kad je sasvim nepotrebno na centru iz kopački izbio i s travnjaka izbacio na tartan stazu Mislava Oršića. Umjesto njega, trener Hajduka Igor Tudor šansu bi trebao dati Radiću, koji će s Mujakićem i Dimitrovim činiti taj obrambeni Bijeli trojac.

Ulog je velik

Rijetko kad je Hajduk zadnjih godina na Rujevicu dolazio kao momčad bolje plasirana od Rijeke i rijetko kad nije bilo dodatnog naboja, kako na travnjaku, tako i na tribinama. Ulog je popriličan, te Simon Rožman i Tudor ne bježe od važnosti utakmice. Bit će ovo osamdeset i četvrti ligaški derbi Rijeke i Hajduka u HNL-u i stota službena utakmica na Rujevici.

Jadranski derbi se igra na Dan žena

Rijeka je dosad pobjeđivala 28 puta, Hajduk 31, dok su 24 utakmice završavale bez pobjednika. Zanimljivo, ali sve navedeno pada na 8. mart, “Dan žena”. Drugi put Jadranski derbi igra se na jedan dan koji se međunarodno obilježava. Igralo se i 1. svibnja 1988. kad je Rijeka pod stijenama Kantride slavila 3:1. Nadaju se navijači Rijeke kako će se povijest ponoviti.

Pojačanje sigurnosne mjere

Inače, utakmica je od strane policije proglašena utakmicom visokog sigurnosnog rizika i sukladno tome poduzimat će se pojačane sigurnosne mjere za vrijeme dolaska, tijekom boravka i za vrijeme odlaska navijača. S obzirom na navedeno nije dopušteno točenje alkoholnog pića u zoni stadiona.