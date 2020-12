RIJETKI ZNAJU PRIČU O MARADONI I HRVATSKOJ: Kći je nazvao po Dalmaciji; ‘Znate što su mi rekli…’

‘Rekli su mi da imam hrvatske korijene. Ali ne mogu to tvrditi’

No, jednu priču rijetki znaju, onu koja nikad nije do kraja razjašnjena, ali je svakako privukla veliku pozornost javnosti u Hrvatskoj. Naime, 2002. godine je objavljeno da je Maradonin prapradjed rođen na Korčuli i potomak loze Marka Pola, no još nitko nije pronašao niti jedan dokaz za to. Slučaj se istražuje, a jedino je sigurno – njegova kćer zove se Dalma po Dalmaciji! Ime Maradoninog prapradjeda navodno je bilo Mateo Kariolić.

Prokomentirao je po mnogima najbolji nogometaš svijeta te navode kad je 2016. godine posjetio Hrvatsku.

“Rekli su mi da imam hrvatske korijene. Ali ne mogu to tvrditi. Po ocu imam baskijske korijene. Ako imam hrvatske korijene, dobro, imam hrvatske korijene”, rekao je svojevremeno Maradona.

Nogometna ikona bila je glavna zvijezda gdje god se pojavila. Iako mu trenerska karijera nije bila niti sjena igračke, svejedno su ga rado angažirali klubovi kojima treba malo promocije, a rezultati su im u drugom planu.