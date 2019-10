RIJETKI SU PRIMIJETILI KLJUČAN DETALJ KOD NEUSPJEŠNOG PERIŠIĆEVOG PENALA: Ni izborniku nije jasno zašto je to napravio

Vatreni u nedjelju gostuju u Cardiffu, gdje će se obračunati s Walesom, a 16. studenog igraju posljednju utakmicu ovih kvalifikacija protiv Slovačke na Rujevici

Hrvatska nogometna reprezentacija pokazala je svu svoju raskoš u poljudskom okršaju s Mađarima. Momčad Zlatka Dalića od samog je početka dominirala nad gostujućom momčadi koja nam je u Budimpešti zadala velike probleme.

Luka Modrić otvorio je golijadu na Poljudu golom na samom startu utakmice, a Bruno Petković s dva je pogotka već u prvom dijelu zaključio priču u Splitu. Hrvatska uoči gostovanja u Walesu ima tri boda prednosti nad drugoplasiranim Slovacima.

Ivan Perišić vrlo je emocionalno doživio ovu utakmicu u Splitu. Vidjelo se to pri izvođenju himne, no čini se da je previše htio na terenu. Izgubio je puno lopti, a sve je mogao ispraviti golom iz penala u drugom poluvremenu. No vratar Mađarske pročitao je njegovu stranu i Ivan je napustio igru nakon otprilike sat vremena igre.

“Kriva noga?”

Mnogi nisu zamijetili da je Ivan pucao penal “krivom”nogom. Naime, Perišić je nominalno dešnjak, no izveo je penal lijevom nogom, a to nije baš najbolje završilo. Sve je prokomentirao i izbornik Dalić.

“Kada smo pričali o Poljudu, uvijek je tu bila sjajna atmosfera i tko to ne bi poželio ponovno vidjeti. Zašto je Ivan pucao lijevom nogom? Htio je dati gol u Splitu, nisam ga pitao zašto je pucao lijevom, može dobro pucati s obje noge. Luka mu je dao da puca iako je on trebao pucati, njemu je trebao ovaj gol, ali, eto, nije ga dao”, rekao je izbornik na konferenciji za medije nakon jučerašnje utakmice.

Vatreni u nedjelju gostuju u Cardiffu, gdje će se obračunati s Walesom, a 16. studenog igraju posljednju utakmicu ovih kvalifikacija protiv Slovačke na Rujevici.