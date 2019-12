U jednoj je akciji pri rezultatu 2:1 Lionel Messi srušen te je pao kraj suparničke klupe. Messi je prosvjedovao da je to bio prekršaj za žuti karton

U susretu 15. kola Primere Barcelona je na Nou Campu svadala Mallorcu s 5:2, a oba gola za goste zabio je hrvatski napadač Ante Budimir.

Barca je ipak lako stigla do pobjede pogocima Griezmanna (6′), Messija (17′, 41′, 83′) i Suareza (43′), a posebno atraktivan je bio Urugvajčev gol petom za 4:1. Ivan Rakitić je igrao do 72. minute i bio je asistent za treći gol Barce. Navijači su ga s terena ispratili ovacijama. Bila je to njegova treća uzastopna utakmica na prirodnoj mu poziciji u veznom redu odmah iz Lionela Messija.

Incident

U jednoj je akciji pri rezultatu 2:1 Lionel Messi srušen te je pao kraj suparničke klupe. Messi je prosvjedovao da je to bio prekršaj za žuti karton, a trener Mallorce Vicente Moreno skočio je odmah na to i unio se argentinskom nogometašu u lice.

Messi mu nije ostao dužan, nije se htio povući, a onda je reagirao Ivan Rakitić te ih razdvojio i uskoro se situacija skroz smirila. Nedugo zatim Raketa je sjajno asistirao za Messija koji je zabio za 3:1.

„Postoje igrači koji žive u mjehuru od sapunice i ne možete se s njima raspravljati. Zbog nekih stvari nisu kao svi ostali igrači, no u nekim su kao i svi drugi i morate ih kao takve tretirati. Rekao sam sucu da nije kriv i da on to nije vidio dobro. Ne bismo tomu trebali pridavati veću važnost“, rekao je Moreno nakon utakmice.