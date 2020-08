RIJETKA SNIMKA ‘PRAVOG’ RONALDA UPRAVO KRUŽI INTERNETOM: Trenutak kad je došao u Europu prije 26 godina; Ostalo je povijest

Ronaldo Luís Nazário de Lima donio jednu sasvim novu dimenziju na poziciji napadača

Na društvenim mrežama pojavila se i kruži rijetka snimka “pravog Ronalda”, kako to nogometni zaljubljenici znaju govoriti za Ronalda Luísa Nazárija de Limu, kad je tek došao u Europu prije 26 godina.

PRAVI RONALDO RASTURIO MESSIJA OBRANIVŠI I RAKITIĆA: Njegove riječi neće se svidjeti Argentincu; ‘to je nedostatak poštovanja…’

Il Fenomeno za mnoge je jedan od najboljih igrača u povijesti

U biti, to je djelić dokumentarca o “Il Fenomenu” s PSV TV-a. Premda je relativno kratko trajao, zbog ozljeda koje su mu skratile karijeru, za mnoge je Brazilac jedan od najboljih igrača u povijesti. Svi koji su imali čast gledati “pravog” Ronalda koji je nosio dres Cruzeira, PSV-a, Barcelone, Intera, Reala, Milana i Corinthiansa, naravno i brazilske nogometne reprezentacije s kojom je bio i svjetski prvak, reći će da je upravo on igrač koji je (bio) najbolji na svijetu… Ronaldo Luís Nazário de Lima donio je jednu sasvim novu dimenziju na poziciji napadača. Obilježio je nogomet devedesetih.

Ronaldo je započeo karijeru u Cruzeiru, a u PSV je prešao 1994., gdje je svojim nastupima postao svjetska senzacija, a to je iskoristila Barcelona koja ga je na ljeto 1996. dovela za 15 milijuna eura…

Premda na Camp Nouu nije osvojio naslov prvaka, nego ”samo” Kup pobjednika kupova, Brazilac je u dresu Barcelone igrao nevjerojatno. Bila je to čista nogometna čarolija…

Il Fenomeno je u samo jednoj sezoni koju je odigrao za Barcu u 49 utakmica zabio 47 golova, ali još je više impresionirao načinom na koji je igrao. Brojni stručnjaci su bili sigurni da će Katalonci s njim u vrhu napada dugo godina dominirati svjetskim nogometom i biti nedodirljivi.

Dva puta zaredom rušio rekord u transferima

Međutim, već sljedećeg ljeta Brazilac je otišao u Inter i šokirao cijeli nogometni svijet. Nikome nije bilo jasno zašto je to napravio. Inter ga je u ljeto 1997. platio 28 milijuna eura, što je tada bio svjetski rekord. Tako je Ronaldo postao dvostruki rekorder u transferima, drugi u povijesti koje je to uspjelo, nakon Diega Maradone. Kad je imao 21 godinu, osvojio je Ballon d’Or 1997. i ostao do dan danas najmlađi nogometaš koji je osvojio ovu prestižnu nogometnu nagradu.

Do 23 godine Ronaldo je postigao preko 200 golova za klub i reprezentaciju Brazila, no nakon niza ozljeda koljena i oporavka nije bio aktivan gotovo tri godine. Ronaldo se pridružio Real Madridu 2002. i osvojio titulu La Lige u sezoni 2002./03. Pokazivao je čaroliju i u Milanu, prije nego što se povukao 2011. godine.

Ronaldo je igrao za Brazil u 98 dvoboja postigavši ​​62 gola i drugi je strijelac svoje reprezentacije u povijesti, iza Peléa. Sa 17 godina bio je najmlađi član brazilske momčadi koja je osvojila SP u Americi 1994. godine. Na FIFA-inom Svjetskom prvenstvu 1998. Ronaldo je primio Zlatnu loptu za igrača turnira, te je pomogao Brazilu da se plasira u finale u kojem su izgubili od Francuza. Osvojio je 2002. SP u Japanu i Južnoj Koreji, gdje je igrao s Ronaldinhom i Rivaldom. Ronaldo je dva puta postigao gol u finalu i primio Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca turnira. Na SP-u 2006. godine Ronaldo je postigao svoj 15. pogodak na SP-ima, što je tada bio rekord. Osvojio je i 1997. i Copa América, gdje je bio igrač turnira, i 1999., kad je bio najbolji strijelac Copa Américe.