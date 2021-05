RIJEKU OČEKUJE TEŽAK POSAO: Dinamo već danas može osigurati naslov prvaka

‘Igramo na našem terenu i sigurno da ćemo napraviti sve da bodovi ostanu u Rijeci’, rekao nam je Tomić

Dinamo u nedjelju gostuje kod Rijeke, a Modri se nadaju kako će susretom na Rujevici privesti kraju utrku za naslov prvaka.

Rijeku čeka težak posao, europski Dinamo koji je nadomak osvajanja prvenstva. Dinamo je trenutačno prvi na ljestvici sa sedam bodova prednosti ispred Osijeka. Rijeka se nalazi na četvrtome mjestu s 51 bodom, a odmah iza njega s bodom manje nalazi se Hajduk. Bili su prošloga tjedna upravo Rijeci uzeli tri boda na Poljudu.

Tomić: Nakon poraza od Hajduka bili su pogođeni

“Prvo sam dao igračima slobodno nakon Poljuda da napravimo neki reset nakon čega smo imali zajedničku analizu, vidjeli i razgovarali o svim stvarima koje su bile loše i onima koje su bile dobre. Prvi dan treninga vidio sam na igračima da su dosta potišteni i pogođeni, no kako je odmicao tjedan, energija je bila sve bolja, odradili smo dobre treninge i spremni dočekujemo Dinamo”, kaže trener Goran Tomić.

“Stigli smo 8 bodova od 12, koliko je Gorica imala u trenutku kad sam ja došao u klub nad Rijekom. Imamo snage i moći doći na to 3. mjesto. Sve za nas počinje u nedjelju s Dinamom, ne trebamo previše predstavljati, govoriti o Dinamu. Sigurno najbolja momčad lige. No, igramo na našem terenu i sigurno da ćemo napraviti sve da bodovi ostanu u Rijeci. No, bez obzira s kim igrali mi moramo biti na nivou, nebitno s kim igrali. U ovih 10 utakmica imali smo četiri zahtjevna gostovanja, Šibenik, Goricu, Koprivnicu i Pulu, tako da ni ovog puta ne vidim da ni to ne možemo napraviti. Nadam se da će ta zadnja utakmica s Goricom odlučivati za to 3. mjesto”, rekao nam je Tomić.

TOMIĆ KVARI PLANOVE MODRIMA? ‘Ne zanimanju nas kalkulacije niti što je Hajduk bio bolji od Dinama. Bitna nam je samo jedna stvar’

“Ne gledamo uopće na način taj ili da će Dinamo biti umoran ili da neće imati svoj dan, jednostavno gledamo da mi budemo na visokom nivou, da napravimo utakmicu na način na koji mi to želimo, igramo svoju igru, da pokažemo odlučnost, želju za uzeti pobjedu. Ne idemo u utakmicu s kalkulacijom da će Dinamo slučajno da će biti umorni ili imati loš dan. Jednostavno, mi gledamo da rastemo iz dana u dan i budemo što bolji, da sami od sebe ovisimo”, istaknuo je Goran Tomić.

Krznar: Ova utakmica dovela bi nas pred vrata raja

Dinamo ovom utakmicom matematički može postati prvakom.

”Slijedi nam iznimno bitna utakmica jer ta tri boda dovela bi nas pred vrata raja. Pred nama je zadatak potvrditi naslov prvaka i zašto to ne učiniti što ranije. Slična je situacija bila i prije nekoliko dana uoči utakmice protiv Hajduka, imamo meč-loptu i trebamo je što prije iskoristiti. Rijeka nosi miris derbija i samim time ćemo lakše iz naših igrača izvući maksimum nego u nekim drugim nadolazećim utakmicama”, najavio je Dinamov trener Damir Krznar pa rekao:

”Rijeka je već tradicionalno neugodan suparnik Dinamu, i u Zagrebu, a pogotovo na Rujevici. Imamo motiv više u tome da poboljšamo svoj omjer na Rujevici, da i to gostovanje za nas učinimo mjestom sreće.”

KRZNAR NAJAVIO BITNU DINAMOVU UTAKMICU: Već sutra mogu osigurati naslov prvaka, a u tome će im pomoći i povratnik Gavranović