Rijeka je pobijedila Goricu 4:3 u posljednjoj utakmici 27. kola Prve HNL. Riječani su u 65. minuti vodili 4:0, no onda je Gorica zabila tri gola i potpuno se vratila u utakmicu.

Rijeka je povela sa 4:0 golovima Andrijaševića (11′), Drmića (13′), Murića (50′) i Čerina (64′) da bi poraz Gorice ublažili Mitrović (73′), Mudrinski (83′) i Lončar (85′-ag).

Gosti su vrlo rano stvorili lijepu prednost od 2:0, a u oba slučaja asistent je bio Murić. Prvo je u 11. minuti lijepo poslao loptu u prazan prostor iza obrane Gorice gdje je utrčao Andrijašević koji je porom rutinirao svladao Banića. Samo dvije minute potom Murić je dobio loptu na desnom krilu te poslao ubačaj u peterac gdje je u skoku najviši bio Drmić.

Gorica krenula u preokret

Početkom nastavka Murić se upisao i u strijelce, u 50. minuti proigrao ga je Menalo, uslijedio je udarac sa 12-13 metara koji je na putu prema golu pogodio Jovičića i postao neuhvatljiv za Banića. Najljepši pogodak na susretu postigao je Slovenac Čerin koji je u 64. minuti sa 20 metara pogodio gornji desni kut domaćeg gola.

Gorica je smanjila zaostatak u 73. minuti kada se u gužvi u gostujućem kaznenom prostoru najbolje snašao Mitrović i jedan odbijanac od vratnice poslao u mrežu. Za 2:4 strijelac je bio Mudrinski koji je glavom u mrežu proslijedio odličan ubačaj Lovrića, da bi samo dvije minute potom još jedan ubačaj Lovrića završio u gostujućim vratima, a taj put je loptu u vlastiti gol nespretnom reakcijom poslao Lončar.

Do kraja susreta Gorica ipak nije uspjela kompletirati epski povratak, a Rijeka je uspjela sačuvati tri boda, no bili su vrlo blizu u 87. minuti. Lovrić je htio brzo izvesti slobodni udarac, loptu je zabio u mrežu, no sudac Duje Strukan poništio je pogodak jer nije dao znak za izvođenje slobodnog udarca.

Do kraja utakmice još je crveni karton dobio i Nimely.

Četvrta Rijeka sada ima 42 boda, šest manje od treće Gorice, a tri više uz dvije utakmice više od petog Hajduka. Na vrhu su Dinamo i Osijek sa po 61 bodom, ali Dinamo je odigrao susret manje. Posljednja je Lokomotiva sa 20 bodova, tri manje od pretposljednjeg Varažina, a četiri manje od osme Istre 1961.