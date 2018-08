RIJEKA JE U SARPSBORGU MALO PODSJETILA NA VATRENE: ‘Izgledaju dobro, motivirani su i pripremljeni. Borit će se za vrh u HNL-u’

‘Rijeka izgleda dobro, vrlo sigurno što je bitno’

Rijeka je u Sarpsborgu malo podsjetila na Vatrene. Karakterno se vratila u utakmicu i osigurala aktivan rezultat sljedećeg tjedna na Rujevici. Kekove trupe u prvoj su, gostujućoj utakmici protiv norveškog predstavnika za play off Europske lige odigrale 1-1…

Gorgonov zlata vrijedan gol

Alexander Gorgon sjajnom je golčinom s dvadesetak metara u 83. minuti poništio prednost Sarpsborga, koje je u vodstvo u 72. minuti doveo Zachariassen nakon jednog od brojnih ubačaja pred gol Riječana. Gorgon je time Rijeci osigurao zlata vrijedan gostujući gol, pred uzvrat na Rujevici, u susretu u kojem Rijeka nije pružila i pokazala sav svoj potencijal. To mora i može puno bolje…

Riječani su pokazali karakter, u to nema sumnje. I on kao igrač pokazivao je karakter. Izbornik Hrvatske U-21 reprezentacije Nenad Gračan riječko je dijete po svemu.

Bio je žila kucavica igre Rijeke

Igrao je za Rijeku u dva navrata. Od 1979. do 1986., i od 1995. do 1996. Kao trener Rijeku je vodio također u dva navrata. Od 1998. – 2000. i od 2009 do 2010. Bio je žila kucavica igre svoje momčadi, ne samo u onom čuvenom susretu protiv Real Madrida 24. listopada 1984. pod stijenama Kantride i pobjedi 3-1…

“Rijeka je uvijek u fokusu”, kazat će i sam Gračan…

“Dobro su izgledali. Teško je s momčadima koje preskaču igru, koji su opasni u prekidima, uvijek se tad može nešto dogoditi”, govori nam Nenad Gračan i nastavlja:

‘Rijeka je imala situacije kad je mogla i riješiti utakmicu’

“Rijeka je imala situacije kad je mogla i voditi, povesti, riješiti utakmicu. Trebalo je biti tako, na kraju. Međutim, bez obzira na sve to, vidjeli smo da je Rijeka kvalitetnija. Najvažnije da ima aktivan rezultat. U uzvratu se očekuje pobjeda. Mislim da to ova momčad može. Iako, ne treba podcijenjivati nikoga. Vidite kako to biva, malo manjka sreće, pa ti se nešto dogodi što nisi predviđao, neka nesreća, tako to u nogometu biva. Treba biti strpljenja, igre, onako kako to Rijeka i zna”.

‘Vidi se da je momčad izmotivirana, pripremljena’

Kekova momčad mu izgleda dobro u ovom uvodnom dijelu nove sezone. I na domaćem i na europskom planu, barem prema viđenom do sad…

“Rijeka izgleda dobro, vrlo sigurno što je bitno. Vidi se da je momčad izmotivirana, pripremljena, radi opet onaj visoki presing, koji smo navikli gledati. Posjed im je dobar i mislim da Rijeka ima kvalitetu. Borit će se za prvo mjesto u HNL-u”, zaključio je Nenad Gračan.