RIJEKA DIŠE DINAMU ZA VRATOM, KEK OPTIMISTIČAN: ‘Ništa nije gotovo, bit će zanimljivo do kraja’

Rijeka se približila Dinamu, a trener Matjaž Kek se još ne predaje

Nogometaši Rijeke su bez većih problema pobijedili Inter s 5-1 produživši niz bez poraza od Zaprešićana na svom travnjaku na devet utakmica i tako dva kola prije kraja stigli na četiri boda zaostatka za Dinamom. Tako je momčad Matjaža Keka na najbolji način čestitala Armadi 31. rođendan.

RIJEKA UTRPALA INTERU PET KOMADA: Aktualni prvak smanjio zaostatak za Dinamom dva kola prije kraja

“Čista pobjeda u sjajnom ambijentu. Moj pritisak na igrače urodio je plodom jer su danas bili daleko bolji nego u prijašnjoj utakmici. Dovoljno visoka pobjeda za čestitati rođendan našoj Armadi, malo je ovakvih navijača. Kako je utakmica odmicala tako smo i mi rasli, igrači su se opuštali i gradili samopouzdanje. Ništa još nije gotovo, znam kakav je pritisak čuvanja prednosti i bit će zanimljivo do kraja”, rekao je Kek nakon utakmice, a prenosi Radio Rijeka.



Inter je u sredini tablice, na šestom mjestu. Njegov trener Samir Toplak nije mogao biti zadovoljan krajnjim rezultatom u 34. kolu.

“Čestitam gledateljima na sjajnoj atmosferi, ljubomoran sam malo što samo nekoliko puta u godini mogu to osjetiti. U prvom poluvremenu izgledali smo simpatično, a to najviše mrzim. Mislim da se ovom pobjedom zakompliciralo prvenstvo i bit će do kraja jako zanimljivo”, rekao je Toplak.