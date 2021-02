RIJEČKI POGLED – IZNUTRA: Jeste li primjetili što je Tramezzani prodao Rožmanu na Rujevici? ‘Nije im se to smjelo dogoditi’

Za Net.hr iz riječkog kuta Jadranski derbi komentira Nenad Gračan

Riječanima neće biti noćas i nije nikakva utjeha to što su bili bolji protiv Hajduka. Na Rujevici su se nogometašima Simona Rožmana dogodile dvije stvari koje imamo stalno priliku čuti kad je riječ o nogometu i svjedočiti im. Prva da, tko ne zabije taj dobije a druga, da bolja momčad ne pobjeđuje uvijek…

Kao što nam je Zoran Vulić sa splitske strane kazao, Tramezzani je Rijeci postavio “ogledalo”, 3-5-2 na 3-5-2, suprostavio istu taktiku i razbio višak koji su Riječani htjeli napraviti u igri. U takvoj jednoj taktičkoj bitci na travnjaku, niti jedna niti druga momčad nije mogla zabiti…

Rijeka je imala više od igre

Rijeka je imala više od igre, šansi sigurno, Hajduk je tek u 40. prvi put tukao na gol Rijeke, koja je tijekom čitavog susreta imala dva pogođena okvira gola. Prvi put dogodilo se to u 14. minuti, kad je Kulenović odapeo s 18 metara i polizao vanjsku stranu vratnice. Drugi put Vukčević je ubacio jednu loptu koja je završila na gredi, u posljednjoj četvrtini utakmice…

I samo jedna nesmotrenost, pad koncetracije, sekunda slabosti i Mijo Caktaš je u 94., u posljednjim sekundama utakmice pogodio za veliko splitsko slavlje u Rijeci, prvo u Rijeci za Hajduk nakon prosinca 2017.

“Hajduk je došao sretno i spretno do pobjede. Mislim da je Rijeka bila nešto bolja u jednoj nervoznoj utakmici u kojoj su obje momčadi tehnički griješile. I na kraju jedne takve utakmice dogodilo se to da je Mijo Caktaš iskoristio nesmotrenost riječke obrane i u 94. donio pobjedu Hajduku”, rekao nam je nakon dvoboja Nenad Gračan, bivši riječki nogometaš i trener, bivši izbornik U-21 Hrvatske, riječki nogometni uglednik koji nam je kazao i kako je Rijeka mogla riješiti čitavu priču u svoju korist, u trenucima kad je dvoboj išao svome kraju…

‘Hajduk se od svega uspio obraniti i to je za njih bilo psihološki bitno’

“Hajduk se od svega uspio obraniti i to je za njih bilo psihološki bitno. Rijeka je možda na kraju trebala sačuvati nulu, uzeti makar bod, ali nije. Bez obzira na rezultat, Rijeka je bila kvalitetnija, da nije trebala izgubiti ali to je nogomet. Splićane je držao iznad vode prije svega rezultat. Taktički gledano, nisu imali izglednije prilike, nisu na neki način ni ugrozili Nevistića. Rijeka u završnici nije zabila i Hajduk je tu vidio svoju šansu da nešto može napraviti. Vjerujem da su oni bili zadovoljni i s nulom, međutim Rijeka je napravila kiks koji im se nije smio dogoditi, pogotovo ne u zadnjim sekundama, pogotovo iz prekida. No, kad najmanje očekuješ onda ti se takvo što dogodi”.

Nenad Gračan kritičan je, s razlogom, na ono što se dogodilo Riječanima u 94…

“Nije bilo dovoljno koncetracije, bez obzira što je bio već sam kraj dvoboja, što se praktički čekalo da sudac svira kraj. Nogomet se igra do posljednjeg sučevog zvižduka. Nogometaši Rijeke nisu u tom trenutku bili dovoljno koncetrirani, svi su gledali loptu, izgubili su igrača, čak i dva igrača Hajduka koja su bila na drugoj stativi. To su stvari koje se događaju, ali koje ti se ne bi smjele događati, pogotovo ne u tim trenucima”, zaključio je Nenad Gračan.