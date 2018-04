RIJEČKI GANAC STAO UZ HAJDUČKOG KOLEGU: ‘To što se dogodilo bilo je sramotno i nedopustivo’

Rijeka i Dinamo igraju veliki derbi na Maksimiru ovog vikenda

Nogometaši Rijeke u subotu gostuju kod Dinama u utakmici 32. kola Prve HNL. U najavi utakmice govorili su trener Matjaž Kek i ofenzivni vezni Maxvell Acosty.

“Izazovna je utakmica kada igraš protiv lidera prvenstva. Gostujemo kod ekipe koja je zaslužila mjesto na kojem se nalazi i to nam, uz razmišljanje o kvaliteti naše igre, moraju biti najvažnije stvari”, rekao je slovenski stručnjak.

Maxwell Acosty u prvenstvu Hrvatske ove sezone skupio je 18 nastupa uz četiri gola, a on je Ganac s talijanskom putovnicom tako da dobro poznaje Saida Ahmeda Saida, igrača Hajduka kojeg su nedavno navijači napali u Splitu.

“Dobri smo Said i ja, čujemo se, u kontaktu smo, ali ovih ga dana nisam uznemiravao. Zna da ima moju podršku i da me može nazvati u bilo koje doba. Ne bih se upuštao u komentare oko događaja u drugom klubu, no naravno da je to što se njemu i još četvorici kolega dogodilo sramotno i nedopustivo”, kaže Acosty kojeg vesele utakmice protiv lidera prvenstva.

“Znamo važnost utakmice i koliko je teško igrati u Maksimiru. Pripremamo se maksimalno, znam da neko vrijeme već nismo slavili u Maksimiru. Dobro treniramo i nadam se da ćemo u subotu odigrati dobru utakmicu”, zaključio je.