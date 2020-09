RIJEČI GOLGETERA VATRENIH MOGLE BI GLASNO ODJEKNUTI: ‘To što se piše su obične gluposti, mi nismo na njihovoj razini’

Loš početak reprezentacijske sezone komentirao je i prvi topnik Vatrenih i napadač Hoffenheima

Hrvatska nogometna reprezentacija nije baš najbolje započela drugo izdanje Lige nacija. U prvoj je utakmici protiv Portugala poražena s golemih 4:1, a tri dana kasnije u nešto boljem izdanju svladala ih je Francuska s također visokih 4:2.

Loš početak reprezentacijske sezone komentirao je i prvi topnik Vatrenih i napadač Hoffenheima, Andrej Kramarić, a bio je poprilično žestok u svojim izjavama.

“Bila su to dva potpuno različita nastupa. U prvom je najveći problem što nismo bili najbolje pripremljeni, nismo sredili glave da budemo spremni za utakmicu. Protiv Francuske smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, a onda doživjeli šok jer su oni iskoristili jedine dvije prilike koje su imali. Malo im je i sudac pomogao uništiti utakmicu. Ne znam zašto se radi tolika drama što smo izgubili od Portugala i Francuske. Budimo realni, izgubili bismo i s Modrićem”, rekao je Andrej Kramarić za Sportske novosti.

‘Nismo na njihovoj razini’

Ono što je sljedeće rekao moglo bi nešto glasnije odjeknuti, ali nažalost istina je.

“Hrvatska nije na razini Francuske i nikad nije ni bila. Pišu se gluposti da nismo htjeli, da se nismo borili, da smo igrali preko one stvari. Nisam to u životu vidio. To ne postoji u sportu. Analize zašto smo olako primali golove treba ostaviti izborniku. Ponovit ću samo da smo se pošteno borili”, rekao je Kramarić.

Kramarić je protiv Portugala igrao 74 minute, dok je protiv prvaka svijeta igrao cijelu utakmicu. Posljednji gol za Vatrene zabio je 2019. godine protiv Azerbajdžana.