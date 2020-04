REPREZENTATIVAC BiH IZAZVAO KAOS: Pobjegao iz najvećeg žarišta korone – ‘Pitaju me mnogi zašto nisam u izolaciji’

Svi koji su iz Italije stigli u BiH posljednjih dana morali su u samoizolaciju na 14 dana

Nogometaš talijanskog prvoligaša SPAL-a i reprezentativac BiH, Ervin Zukanović, samoinicijativno je napustio Italiju zbog pandemije koronavirusa. Zukanović je otišao u rodno Sarajevo, u kojem za sada nema niti jednog slučaja zaraze koronom.

Zukanović, koji je pobjegao iz najvećeg europskog žarišta koronavirusa, Italije, zaprepastio je građane Sarajeva kada su vidjeli da se fotografirao na Grbavici. Svi koji su iz Italije stigli u BiH posljednjih dana morali su u samoizolaciju na 14 dana, a Zukanović to nije napravio.

“Mnogi mi šalju poruke i pitaju me zašto nisam u samoizolaciji i postavljaju slična pitanja. Čudno mi je što me to pitaju, nisam nikog ugrozio. Testiran sam prije dolaska u BiH kao i svi drugi nogometaši i dobio sam negativan nalaz kada sam došao u Sarajevo”, rekao je Zukanović za Sportsport.ba.

“Prijavio sam dolazak kome god sam trebao, sve je odrađeno po zakonu. Ne bih ugrožavao zdravlje svoje obitelji i sigurno me ne bi pustili iz Italije. Dobio sam dozvolu napustiti Italiju. U Sarajevu ne mogu napraviti test jer nemam simptome”, objasnio je.

Kazao je i kako se ne kreće previše po gradu i da odrađuje treninge individualno.