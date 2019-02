REPREZENTACIJA STIŽE U SPLIT! JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI NAŠEG NOGOMETA: ‘Poljud nije na čekanju, ugostit će jednu od ove dvije utakmice’

Razgovarali smo s direktorom natjecanja i infrastrukture u Hrvatskom nogometnom savezu Marijanom Kustićem

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza odlučio je kako će osječki Gradski vrt biti domaćin druge domaće kvalifikacijske utakmice za EURO 2020., koju Hrvatska 8. lipnja igra protiv Walesa.

ODLUČENO U KOJIM ĆEMO GRADOVIMA IGRATI PROTIV WALESA I TUNISA: Bit će to pravi spektakl

Tri dana potom srebrni Vatreni odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Tunisa, a za domaćina tog dvoboja određen je Varaždin.

Odluka da hrvatska nogometna reprezentacija kvalifikacijsku utakmicu s Walesom igra u Osijeku, a ne u Splitu donesena je nakon konzultacija s izbornikom Zlatkom Dalićem…

‘U razgovoru s izbornikom donijeli smo odluku’

To je za Net.hr rekao direktor natjecanja i infrastrukture u Hrvatskom nogometnom savezu Marijan Kustić…

“U razgovoru s izbornikom donijeli smo ovu odluku. Izbornik je bio suglasan i želio da s Walesom igramo u unutrašnosti Hrvatske, kao i s Varaždinom koji je njegov grad. Čitavo vrijeme govorimo da želimo da reprezentacija igra diljem Hrvatske, u svim gradovima, gdje god postoje uvjeti da se može odigrati dvoboj. To je naš cilj i zato smo pristali da se susreti odigraju u Osijeku i Varaždinu” kazao nam je u uvodu razgovora jedan od ključnih HNS-ovih operativaca Marijan Kustić i nastavio:

“Ne bih rekao da je Split na čekanju. Split se u onom očitovanju koje smo mi tražili prema klubovima izjasnio kako su oni zainteresirani za utakmicu s Mađarskom i Slovačkom. Te utakmice su u listopadu i studenom. Oni nisu niti pokazali interes da ugoste Wales. Govorim o dopisu i odgovoru iz Splita koji smo dobili. Ja sam uvjeren da će se jedna od ove dvije utakmice igrati na Poljudu”.

‘Želimo da naša reprezentacija igra diljem Hrvatske’

Kustić je, nadalje, istaknuo kakva situacija trenutno vlada u HNS-u, odnosno što se sve dosad napravilo na poboljšanju nogometnih uvjeta u Hrvatskoj:

“Savez dobro funkcionira. Sad, da li smo otvoreniji prema javnosti nego prije, ne mogu to komentirati niti suditi. Mi zagovaramo da uključimo u rad ljude koje žele raditi za dobrobit hrvatskog nogometa. Naravno da želimo da naša reprezentacija igra diljem Hrvatske, naravno da želimo bolju prvu ligu, željeli smo napraviti nove terene i mislim da smo napravili veliki iskorak.

Kvalitetnije utakmice, više golova po susretu

Evo, i s ovim terenima pokazalo se kako smo dobili i kvalitetnije utakmice. Po statistici zabija se više golova po susretu, igra se u prosjeku osam minuta više nego što se igralo prije i mislim da je to onaj naš iskorak koji smo mi stalno zagovarali. Evo, krenuli smo i s uvođenjem VAR sustava da bi vratili i povjerenje naših navijača što je nama prioritet i što uistinu želimo. Naravno da želimo kvalitetnije stadione, bolje stadione, želimo da se poboljša infrastruktura da bi imali bolje i kvalitetnije uvjete, bolju sigurnost na stadionima.

‘Dalmacija zaslužuje da Modrić izvede reprezentaciju na Poljud’

Otvoreno ću reći, pojave se kiša i snijeg i mi imamo problema sa stadionima, natkrivenosti i ostalim. Tako da smo tu napravili dobar posao i to je ono što mene veseli i s čim sam zadovoljan. Naravno da možemo još dosta toga napraviti, kao i na suradnji sa Splitom i sa Hajdukom i ja sam uvjeren, jer znam da to sve interesira, da će naša reprezentacija na čelu s našim kapetanom Lukom Modrićem igrati u Splitu. To Dalmacija zaslužuje, to žele naši igrači i mislim da je to dobro za cjelokupni hrvatski nogomet”.

Predsjednik HNS-a Davor Šuker u četvrtak je dobio novi četverogodišnji mandat u Izvršnom odboru Uefe na izbornom Kongresu u Rimu. Za Šukera je glasovalo 47 od 55 izaslanika zemalja članica krovne nogometne organizacije u Europi.

Uz Šukera, u IO izabrani su još i Sandor Csanyi iz Mađarske, Armand Duka iz Albanije, Fernando Gomes iz Portugala, Jesper Moller Christensen iz Danske, Andrij Pavelko iz Ukrajine, te Luis Rubiales iz Španjolske, kao i Florence Hardouin iz Francuske…

“Ulazak Davora Šukera u IO Uefe puno znači za hrvatski nogomet’

“Novi ulazak Davora Šukera u IO Uefe puno znači za hrvatski nogomet. Koliko njega cijene u svijetu pokazuje i činjenica o broju glasova koje je on dobio.

To znači da su on, predsjednik mađarskog te španjolskog saveza dobili najveći broj glasova. To isto tako pokazuje koliko je on cijenjen u svijetu. To i nama u Savezu puno znači, kao i cjelokupnom hrvatskom nogometu. Ovo je top rezultat. Šuker i predsjednik španjolskog nogometnog saveza dobili su isti broj glasova. To uistinu govori puno toga. Čestitke predsjedniku”, zaključio je Marijan Kustić.