U Zagrebu je opet euforija zbog – Dinama

Opet je ono nešto u zraku! Da, igra Dinamo, i to Ligu prvaka! Prvi dan prodaje ulaznica za utakmicu 1. kola grupe C elitnog natjecanja protiv Atalante iz Bergama (18. rujna, 21.00) našeg Marija Pašalića pokazao je kako je interes za dvoboj velik. Redovi pred blagajnama počeli su se formirati već od ranog jutra. Neki su tu već bili od 7 sati ujutro, drugi nam pak govore kako je u devet sati, znači dva sata prije početka prodaje, red već bio podosta dug…

Trčali za bolji ‘pole position’ za ulaznice

Ljudi su, prilikom izlaska iz tramvaja, automobila i ostalih prijevoznih sredstava, doslovno trčali prema redu kako bi izabrali što bolju startnu poziciju, odnosno bili što bliže blagajnama. U 11 i 27, znači svega 27 minuta nakon početka prodaje, rasprodane su sve ulaznice za zapad dolje. Potvrdili su nam tu informaciju iz kluba, pomalo začuđeno što pitamo takvo što… Nije da ne vjerujemo, moramo dobiti potvrdu ljudi iz kluba kako bi informacija bila što točnija, ali da zvuči dobro, predobro, to je istina…

Atalanta je baš pravi mamac za navijače, posebno za ultrase. Radi se o talijanskom klubu koji je prošle sezone bio treći u prvenstvu i koji prvi put u povijesti igra Ligu prvaka. No, na stranu to. Klub je to koji ima jedne od najcijenjenijih ultrasa u Italiji koji još pamte gostovanje Dinama i Bad Blue Boysa 1990. godine koji su u Bergamu napravili jedne od najpoznatijih nereda u povijesti grupe, o čemu je danima, tjednima brujila nogometna Europa…

Bergamo još pamti Bad Blue Boyse

Ulice su svjedočile krvavom sukobu između karabinjera i navijača Dinama, a navodno je, osim polomljenih kostiju i razbijenih glava, bilo i slomljenih policijskih pušaka. U Bergamu je bilo oko 2000 navijača iz Zagreba. Najviše ih je došlo autobusom, iako je bilo i pojedinačnih izleta automobilima. Do izravnog sudara BBB-a i “Brigatta”, tako se barem priča, nije došlo jer je sukob spriječila policija. Ali su se zato karabinjeri našli na udaru BBB-ovaca. Stoga, zbog svega navedenog ne čudi što će se oko 35 autobusa navijača Atalante zaputiti u Zagreb, a, pošto su sve ulaznice za goste prodane, na tribinama bi se trebalo pojaviti oko 3000 navijača kluba iz Bergama…

Nema sumnje, maksimirske tribine će gorjeti, disati za plavu boju…

“Došao sam u pola 11 i već je tada bilo nekih 200 metara red. Došao sam na red evo sad, koliko je sati, 12 i 10. Znači čekao sam otprilike sat i 40 minuta. Ali nema veze, čekao bi i deset sati. Želim gledati Dinamo u Ligi prvaka i očekujem pobjedu Modrih. Kupio sam ulaznicu za zapad gore”, kazao nam je Mario.

‘Od jutra navijači čekaju u redu za kupnju ulaznica’

Gledali smo kako se red smanjuje, malo i porazgovarali s redarima koji su sve motrili, pratili da ne bude problema, da se ne stvaraju prevelike gužve i nepotrebna nervoza. Pomalo opušteno neki su bili naslonjeni na ogradu koja je služila kao svojevrsni koridor do blagajni, odnosno izlaz iz zone kupnje ulaznica. ..

“Interes je veliki, da. Od jutra navijači čekaju u redu za kupnju ulaznica. Ali, to je bilo za očekivati. Dinamo i Liga prvaka idealna su kombinacija za navijače”, govori nam redar. Porazgovarali smo i sa Zdenkom, starijim simpatizerom Dinama…

“Očekujem pobjedu. Nema veze što je Atalanta klub iz Lige petice, mi smo Dinamo i nikoga se ne bojimo, pogotovo ne na našem stadionu koji je teško osvojiva utvrda za svakoga. Od 1969. pratim Dinamo i mogu vam kazati kako nikad nije prestao živjeti duh Zagreba za Dinamo, ni onda kad navijači nisu baš dolazili na stadion. Uvijek jak Dinamov duh bio prisutan u Zagrebu, ali ne samo u gradu nego i puno puno šire. Dinamo je ipak Dinamo, simbol Hrvatske, najhrvatskiji nogometni klub”, govori nam Zdenko.

‘Želimo gromoglasno navijanje, ma neka se Talijani smrznu kad izađu na travnjak’

Malo poslije toga vidjeli smo dva mlada navijača kako sa smiješkom, gledajući ulaznice poput kakvog djeteta koje zaljubljeno gleda u tek dobivenu igračku, udaljavaju se od blagajni…

“Čekali smo u redu nekih sat vremena i kad smo došli red je bio dug skroz do onih automobila, skroz do kraja, znači prema našoj procijeni nekih 300 metara. Mi smo kupili ulaznice za Sjever. Bad Blue Boysi smo, ili se bar takvim smatramo. Očekujemo dobru utakmicu, puno golova i zanimljiva događanja na tribini. Želimo gromoglasno navijanje, ma neka se Talijani smrznu kad izađu na travnjak”, rekli su nam Tin i Sven.

Valja napomenuti i kako su ulaznice u prodaji i online, pa ako nemate vremena ili ne želite čekati u redu, morat ćete se malo boriti s padanjem sustava zbog velikog interesa ili pak bez problema kupiti kartu. Ako budete imali sreće.

PRETPRODAJA ULAZNICA (12.9.-17.9.)

Tribina sjever dolje 120kn

Tribina sjever gore 120kn

Tribina istok 200kn

Tribina zapad gore 200kn

Tribina zapad dolje 300kn – rasprodano 12.9. u 11:30h

Ulaznice za tribinu Jug za gostujuće navijače moguće je kupiti isključivo preko kluba Atalanta BC.

CIJENE ULAZNICA NA DAN UTAKMICE (18.9.)

Tribina sjever dolje 150kn

Tribina sjever gore 150kn

Tribina istok 250kn

Tribina zapad gore 250kn

Tribina zapad dolje 400kn – rasprodano 12.9. u 11:30h

Radno vrijeme Ticket pointa

– Prvokup za vlasnike BLUE godišnje ulaznice (11.9.)

Srijeda, 11.9. od 11 do 19:00 sati

– Pretprodaja (12.9.-17.9.)

Četvrtak, 12.9. od 11:00 do 19:00 sati

Petak, 13.9. od 11:00 do 19:00 sati

Subota, 14.9. od 11:00 do 19:00 sati

Nedjelja, 15.9. od 11:00 do 19:00 sati

Ponedjeljak, 16.9. od 11:00 do 19:00 sati

Utorak, 17.9. od 11:00 do 19:00 sati

– Prodaja na dan utakmice (18.9.)

Srijeda, 18.9. od 11:00 do 21:45h (do kraja prvog poluvremena)

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice personalizirane i glase na ime i prezime. Napominjemo da GNK Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.