REMI JUVENTUSA I ATALANTE U DERBIJU 32. KOLA U KOJEM SU PALA 4 GOLA: Nikola Kalinić zabio za svoju Romu u pobjedi nad Brescijom

U derbiju 32. kola Serie A u Torinu su Juventus i Atalanta odigrali 2:2, a torinski klub je od poraza spasio Ronaldo golom iz penala u zadnjoj minuti.

Ronaldo hits his 10th successful penalties this season for Juventus. #JuveAtalanta 1-1 Atalanta pic.twitter.com/ub5pHAbdx4

— Amos Joseph #FootballersConnect (@communeamos) July 11, 2020