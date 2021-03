Luka Modrić izašao pred novinare na Rujevici

Hrvatska reprezentacija pobijedila je sinoć Cipar 1:0 u 2. kolu kvalifikacija za SP, a već u utorak čeka je utakmica s Maltom. Luka Modrić je na današnjoj press konferenciji govorio o rekordnom 135. nastupu za reprezentaciju, ali i o budućnosti. Lukavo je naš Luka na otvaranju presice kazao kako postoji jedan igrač kojemu je rekao da bi ga mogao nadmašiti po broju nastupa, ali kako neće otkriti tko je to… Pa se prebacio na susret s Maltom, treći za reprezentaciju u šest dana. Naporni i zgusnuti raspored. Još jedna teška utakmica za Hrvatsku kojoj evidentno da ne ide…

‘Nema danas više reprezentacija koje možeš lako dobiti’

“Na redu je nova utakmica, ona protiv Malte. Nema danas više reprezentacija koje možeš lako dobiti a ni situacija nije baš dobra. Nezgodna je to utakmica jer nismo najbolje krenuli u kvalifikacijama, ali sad imamo priliku odigrati jednu pravu mušku utakmicu. Nemojmo se zavaravati da će biti lagano, vidjeli smo kako su igrali u Slovačkoj koju su iznenadili na kraju i uzeli joj bodove. Mora ih se shvatiti ozbiljno u svakom slučaju”, kaže Modrić koji se osvrnuo na presici i na svoje planove, odnosno ono što nas sve zanima. Dokle će igrati za Hrvatsku? Jer, bez njega će biti sve drugačije, budite sigurni u to…

“Moj prvotni plan prije pandemije bio je da odradim Euro pa da sjednem i razmislim. Opet, kad gledam i dalje dolazim s velikim guštom u reprezentaciju i mislim da još mogu pomoći i dati reprezentaciji Hrvatske. Da mogu pomoći ovim mlađim dečkima da stasaju i da shvate što je igranje za reprezentaciju, kakva je čast igrati za Hrvatsku. Ponavljam, dok se budem osjećao dobro, dok se budem dobro osjećao i dok će me Hrvatska nema razloga da ne budem dio reprezentacije”, kaže Modrić i na novinarsko pitanje hoće li igrati protiv Malte odgovara:

‘Uvijek mi je ogromna čast igranje za reprezentaciju’

“Ne znam”.

Nakon toga, Luka se ponovno osvrnuo na igranje za reprezentaciju…

“Nije to samo neka floskula, ali meni je uvijek ogromna čast igranje za reprezentaciju Hrvatske. Ja prije svega uživam igrajući za Hrvatsku i mislim da moje emocije i jučer na večeri i na svakoj utakmici dovoljno govore o tome koliko mi to znači. Iskreno, nisam mislio da ću imati ovoliko nastupa i da ću biti rekorder. To mi nisu bili snovi kad sam počeo igrati, najvažnije mi je bilo da nešto veliko ostvarim s Hrvatskom”, izjavio je Modrić i osvrnuo se na situaciju u grupi H nakon dvije utakmice, kao općenito i dojam…

“Znamo mi svi da je loše i da nismo dobro ušli, ali najvažnije je da smo osvojili ova tri boda jučer protiv Cipra. Nije ovo nikakva katastrofa što se dogodilo. Znali smo mi često imati problema s kvalifikacijama pa je na kraju bilo dobro”, govori Modrić i dodaje:

Jako je važno da, kad obilježavaš neki jubilej, ostvariš i dobar rezultat. Ovdje u Rijeci sam ih imao nekoliko’

“Jako je važno da, kad obilježavaš neki jubilej, ostvariš i dobar rezultat pri tom. Ovdje u Rijeci sam ih imao nekoliko, bio je 50. nastup sa Čarlijem. Bila mi je 100. utakmice ovdje protiv Finske, što nažalost nije završilo dobro svi se sjećamo toga. Sinoć je bio poseban dan za mene i bilo je važno da se dođe do pobjede. Bilo je teško, ali najvažnije je da smo dobili”.