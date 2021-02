‘REKAO SAM TO JAVNO U ETERU, A TO ŠTO NETKO IZVRĆE MOJE RIJEČI…’ Bjelica komentirao vlastite izjave koje su podigle dosta prašine

‘Izrekao sam izjavu javno u eteru, svatko je to mogao čuti’

Trener Osijeka, Nenad Bjelica, na današnjem predstavljanju Ivana Santinija na Gradskom vrtu, između ostalog je komentirao vlastite izjave koje je izrekao nakon poraza od Dinama prošlog vikenda. Bjelica je nakon utakmice rekao kako je “Dinamov novac pobijedio Osijekovo srce”, a sada tvrdi kako je njegova izjava loše protumačena, odnosno da nije govorio o igračima Dinama.

“Izrekao sam izjavu javno u eteru, svatko je to mogao čuti. Interpretacije su razno-razne, tko je želio razumjeti, razumio je, a onaj tko nije… Isključivo sam htio komplimentirati svojoj momčadi koja se protiv moćnijeg suparnika bori rame uz rame, pa i u toj je utakmici bila ravnopravan protivnik. Uostalom, Livaković je bio igrač utakmice što također govori o derbiju. Osijeku u velikom nesrazmjeru financijskih mogućnosti ostaje jedino da srcem i zajedništvom pokuša biti bolji od tako moćnog suparnika. Međutim, nisam uopće kritizirao Dinamo koji ima pravo ponašati se kako god hoće, niti sam uopće govorio o igračima Dinama s kojima sam se, uostalom, pozdravio i prije i poslije utakmice. Imao sam i nadalje imam s tim dečkima vrlo korektan odnos, zajednički smo ostvarili odlične rezultate. A to što netko ‘izvrće’ moje izjave neka njemu ide na čast”, izjavio je trener Osijeka.

Što je na koncu izvukao iz poraza od bivšeg kluba, Dinama?

“Uvijek se izvuče neka spoznaja ili iskustvo. Bila je vrlo interesantna, tvrda i baš „muška“ utakmica. Oni su pokazali veću razinu agresivnosti u prvom, a mi u drugom poluvremenu. Obostrano je bilo šansi, domaćin je jednu svoju iskoristio i pobijedio. Podsjećam kako smo ovdje u Gradskom vrtu dobili istog protivnika s 2:0 i naš je vratar tada bio igrač utakmice. Sada je bilo obrnuto. Generalno, nama kao momčadi još fali takvih utakmica koje imaju pritisak i veliki ulog. Nisu svi igrači još naviknuti na to i možda je taj psihološki moment bio malo upitan samo zbog manjka takvih ogleda kojih je Dinamo odigrao jako puno. Međutim, da je Lopa zabio onaj „slobodnjak“ na kraju, analiza bi bila sasvim drukčija i pisalo bi se nešto sasvim drugo. Detalji odlučuju takve dvoboje. Nas raduje to što smo se ravnopravno nosili s takvim protivnikom, a najviše me veseli doček naših navijača po povratku u Osijek koji dovoljno govori što oni misle o toj utakmici i našem izdanju”, pojasnio je Bjelica.