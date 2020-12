‘REKAO BIH PAR STVARI O SLAVENU BILIĆU’: Mourinho komentirao otkaz hrvatskom treneru pa iznenadio izjavom o njegovu nasljedniku

Bilić je postao prvi menadžer u Premier ligi koji je ove sezone dobio otkaz

Portugalski trener i aktualni menadžer Tottenhama, Jose Mourinho, odlučio je uoči utakmice s Liverpoolom, koja je na njegovu nesreću završila 2:1 porazom, komentirati, između ostalog i otkaz hrvatskom treneru Slavenu Biliću.

Bilić je postao prvi menadžer u Premier ligi koji je ove sezone dobio otkaz. WBA je trenutno predzadnji, a Biliću su čelnici kluba uručili otkaz samo dan nakon što je izborio remi s Manchester Cityjem.

Mourinho je iskoristio priliku uoči utakmice kako bi komentirao tri teme. Prva je smrt legendarnog Gerarda Houlliera, druga je otkaz Slavena Bilića i treća je povratak Sama Allardycea u Premiership i to baš na klupu WBA.

“Prvo bih o Gerardu Houllieru. Ne znam hoću li plakati ili smijati se. Jako sam tužan, ali svaku sekundu koju sam proveo s njim je bio smijeh. Zatim Slaven Bilić. Nogomet postaje lud, no to je tako. Prošle godine je bio prvak, sada je imao sedam bodova, a jučer se borio do zadnje sekunde. Danas ga više nema u ligi. I na kraju malo o Samu Allardyceu. Sretan sam što se vratio jer pripada Premier ligi”, rekao je Mourinho.