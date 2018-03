Nakon što je propala priča o mogućem angažmanu Roberta Mancinija za ruskog nogometnog izbornika, tamošnji savez je krenuo s novom potragom.

Mnoga jaka imena se spominju kao nasljednici Dicka Advocaata, od Guardiole i Capella do Harryja Redknappa, a ovaj potonji, pak, napominje da dosad nije imao nikakvog kontakta s ljudima iz ruskog nogometnog saveza.

“Ne, nitko me nije nazvao niti kontaktirao. No, vjerujem da je to zbilja lijepi posao”, rekao je engleskim medijima donedavni trener Tottenhama.

Inače, ruski nogometni savez javno je obznanio popis od 13 imena, s kojima će razgovarati ili su već razgovorali oko ovog posla, a ruski ministar sporta Vitalij Mutko rekao je kako će novi ruski izbornik biti imenovan do 21. srpnja.