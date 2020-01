REDEFINICIJA LUKE MODRIĆA U SUMRAK KARIJERE: Promjena koja se trenutno događa kapetanu, mogla bi mu obilježiti karijeru

Modrićevo vrijeme u Realu neminovno istječe

Real Madrid je protiv Valencije odigrao ponešto drugačiju utakmicu, posebniju utakmicu. Naime, Zinedine Zidane odlučio je zaigrati bez krila, odnosno s čak petoricom srednjih veznih. Igrao je u formaciji 4-3-2-1, takozvanom “božićnom drvcu” u kojem su dvije isturene polušpice bili Luka Modrić i Isco, a dobili su specifične zadatke. Operirali su po međuprostoru, stvaraki pritisak na srednju i zadnju liniju Valencije, te se na koncu uspjeli upisali među strijelce.

Modrić i Isco zapravo su bili ključni igrači jer su igrali iza leđa guste vezne linije Valencije koju sačinjavaju Torres, Coquelin, Kondogbia, Parejo i Soler, a ispred sebe su imali veliku pomoć u Luki Joviću koji se u potpunosi podredio veznjacima i pomagao im je stvarati presing, odnosno, otvarati prostor. Zidane je povukao sjajan potez postavivši petoricu veznjaka jer su u potpunosti ugušili najjače oružje Valencije, dominantnu i pokretljivu veznu liniju, koja brzo i efikasno pokreće kontranapade. Modrić je u paru s Lukom Jovićem izvrsno napadao stopere Valencije, ali je u pojedinim dijelovima utakmice uzimao predah i mijenjao pozicije s agresivnim i trkački moćnim Fedeom Valverdeom koji je nastavljao s presingom, dok je Modrić preuzimao njegovu zadaću.

“Da, mogli smo igrati s krilima, ali odlučio sam da Isco i Modrić dobiju priliku više operirati u sredini. Najvažnije nam je bilo stvarati visoki pritisak i kvalitetno distribuirati loptu. Htjeli smo nauditi protivniku već od samog početka i sve smo interpretirali kako treba”, rekao je Zidane nakon utakmice.

Nova pozicija

Prvi put nakon nekog vremena Real je izgledao konkretno, kao da ima smisao i viziju, gotovo je nemoguće izdvojiti najboljeg igrača na utakmici s Valencijom, a to je zapravo i poanta. Cijela momčad odigrala je vrhunski i svatko je na neki način došao do izražaja, baš onako kako bi trebalo i biti. Međutim, zanimljivo je bilo vidjeti Modrića u ovoj ulozi. Dakako, teško je za očekivati da će Real Madrid igrati bez krilnih igrača, koji su s vremenom postali njihov “trademark”, ali ovako u nekom eksperimentu, izgledali su briljantno. Naša tema je, dakako, Luka Modrić, koji je ove sezone već nekoliko puta, silom prilika i zbog sve boljeg i dominantnijeg Valverdea bivao pogurnut na nešto ofenzivniju poziciju.

Osim u ovoj utakmici s Valencijom, Modrić je već u nekoliko utakmica ove sezone dobivao priliku igrati nešto “sjevernije”, ne baš polušpicu, ali nije bio niti daleko. Moglo se to primijetiti u utakmicama s Bilbaom, Valencijom u La Ligi u prosincu, Sociedadom u studenome, Eibarom… I da ne nabrajamo kada je i protiv koga sve igrao, možda njegovu dobru ofenzivnu igru najbolje potvrđuje impresivna statistika. Naime, Modrić je ove sezone u 19 utakmica zabio pet golova i još je pet namjestio, a, vjerovali ili ne, to mu je jedna od najboljih statistika u dresu Madriđana. Prvi put je dosegao brojku od pet golova u sezoni u dresu Real Madrida, a ako ovako nastavi ova sezona mogla bi mu biti, kada su u pitanju golovi i asistencije, najbolja u karijeri.

Zanimljivo je kako je Modrić četiri od pet tih golova zabio igrajući ofenzivniju poziciju, odnosno, u trolistu s Casemirom i Valverdom, koji ga direktno oslobađaju dijela defenzivnih zadaća. Da, nije to onaj Modrić na kojeg smo navikli, smanjuje mu se radijus kretanja, opada mu postotak točnih dodavanja, ali stvara se vrlo važan element. Modrić se znatno manje troši kada ne mora, uz organizacijski i plejmejkerski segment, igrati i onaj defenzivni.

Igrač za 30 utakmica

Nažalost, Modrić više nije igrač koji može igrati 50 utakmica po sezoni, nije čak niti igrač koji može izdržati 35 utakmica po 90 minuta. Ove sezone Modrić je doziran na, u prosjeku, 58 minuta po utakmici, a one na kojima Zidane procijeni da mu ne treba, niti ga ne koristi. Ne zato što ga ne voli ili šikanira, što potenciraju brojni španjolski pa i hrvatski mediji, već zbog toga što Modriću zaista pažljivo treba dozirati minutažu.

Luka Modrić je zagazio u 35. godinu života. Modrić se ne bavi programiranjem, nije ekonomist niti pravnik, ne radi uredski posao. Modrić svakodnevno, već više od 20 godina, vrlo naporno trenira, igra po dvije, tri utakmice tjedno, pretrpio je brojne teške povrede koje ostavljaju dugotrajne posljedice, posebice ako se obnavljaju, a obnavljale su se. Luku Modrića ove su sezone stisle ozljede, već je dva puta izbivao s travnjaka na period koji je dovoljno dug da ispadne iz forme. Predbacivalo mu se da “gine” za reprezentaciju, da mu je sav fokus prešao samo na nacionalnu vrstu, da mu se više i ne da igrati za Real te da se tamo očito dolazi samo rehabilitirati. Pisali su i kako je za njegovu “lošu” formu u Realu kriva baš reprezentacija jer se s nacionalne dužnosti vraća umoran, izrauban, potrošen.

No, to je notorna glupost. Pa Modrić za reprezentaciju odigra osam ili devet utakmica godišnje, problem je taj što je za Real prošle sezone odigrao 46 utakmica, a dodamo li još devet reprezentacijskih, dolazimo do brojke od 55 utakmica, odnosno gotovo 4200 minuta provedenih na terenu. Za igrača od 34 godine, ta je brojka isuviše velika. Treba se pomiriti s činjenicom da je Modrić već odavno prošao zenit svoje karijere, što bi recimo bila sezona 2015./16., te da više ne može odigrati u kontinuitetu 50-ak utakmica na vrhunskoj razini.

Redefinicija

Modriću nije toliko pala kvaliteta i preciznost dodavanja, on i dalje slovi za jednog od najboljih presing-igrača, najboljih kreativaca, ma jedan je od najboljih igrača na svojoj poziciji, ali problem je što Modrić na toj vrhunskoj razini ne može odigrati više od jednog poluvremena, a tu smo isto možda previše rekli. Modrić, nažalost, više nije igrač koji može odigrati 55 utakmica godišnje, već bi mu optimum bio negdje na 30 i to bez reprezentacije. U tih 30 utakmica također bi ga trebalo dozirati jer nema smisla “peglati” ga protiv Alavesa 90 minuta, ako će on svoj posao odraditi u jednom poluvremenu. Modrića samo treba pravilno dozirati u skladu s njegovim fizičkim stanjem i formom kako bi se iz njega trenutno izvukao maksimum.

No, Zidane je možda, ali kažemo možda, pronašao rješenje kako izvući još malo više iz Modrića. Modrić na polušpici ili na centralnom veznom, ali bez većih defenzivnih zadaća, uz povremene predahe od presinga, može itekako funkcionirati. Redefinicija Luke Modrića je moguća, dokazao je to i Zlatko Dalić koji ga je znao koristiti na polušpici, smanjiti mu radijus kretanja i dijelom ugušiti njegove organizacijske vještine, ali s druge strane dobio je Modrića na cijelu utakmicu i izvukao je iz njega maksimum.

Modrićevo vrijeme u Realu neminovno istječe. Mladi Valverde je nezaustavljiv i već je praktički preoteo poziciju Hrvatu, ali Modrić, ako će ga Zidane i dalje pametno koristiti, može još puno dati Realu…