REĆI ĆEMO ONO ŠTO NITKO NE ŽELI ČUTI – BARCELONA JE NA RUBU PROPASTI: Zapeli su u toksičnoj močvari, a izlaza, nažalost, nema

Barcelonina kriza identiteta praktički započinje odlaskom Pepa Guardiola, a intenzivira se i kulminira odlaskom Neymara

Barcelona je na rubu propasti. Dramatična rečenica, senzacionalistička možda čak i naizgled pretjerana, zar ne? No, neke činjenice zaista ukazuju kako bi katalonski div u sljedećih nekoliko godina mogao doživjeti najcrnji scenarij. Deterioracija Barcelone provlači se ispod radara već godinama, pokušavaju svim silama prikazati javnosti sliku da su oni i dalje “mes que un club”, odnosno “više od kluba”, ali de facto priča je sasvim drugačija.

Barcelonina kriza identiteta praktički započinje odlaskom Pepa Guardiola, a intenzivira se i kulminira odlaskom Neymara. Da ne duljimo previše s pričom i pokušat ćemo te početke deterioracije maksimalno pojednostaviti. Guardiola je stvorio novi DNK Barceloni, uveo je gotovo revolucionaran sustav, tu famoznu “tiki-taku”, poosvajao je sve i postavio je neke parametre koje su kasnije lako mogli slijediti njegovi nasljednici, ali zapravo je Barcelona svih tih godina nakon Pepa preživljavala upravo na njegovoj ostavštini i izvlačila maksimum iz nositelja njegove igre Xavija, Inieste, Messija, Albe, Alvesa i Busquetsa, iscijedivši ih pritom do zadnje kapi znoja.

Bez plana za budućnost

Godinama su zapravo samo popunjavali nastale praznine skupim i “provjerenim” pojačanjima, koja većinski ne bi ispunjavala očekivanja jer, jednostavno, nisu odgovarali zapuštenom sustavu koji se od savršeno uštimane “tiki-take” polako pretvorio u individualni “show” Messija i društva mu iz napada. Pritom su u potpunosti zapostavili praćenje nogometnih trendova, koji su se drastično promijenili od Pepove ere u Barci, zanemarili su razvoj sustava, taktike, filozofija koju su njegovali prestajala je postojati, a najgore od svega zaboravili su na svoju omladinsku školu, prema mnogima najbolju na svijetu, čuvenu La Masiju, ali o tom ćemo kasnije.

Godinama je Barcelona lebdjela na krilima Messija, Neymara i Suareza, potpomognuta kreacijom Xavija i Inieste, odnosno obrambenom osovinom Alves-Alba-Pique-Busquets, ali njihovoj eri već je odavno došao kraj. Barcelona, zbog potpuno promašene sportske politike i katastrofalnih odluka, danas nema plan za budućnost, nema igrače koji bi ih zamijenili, nema više niti dovoljno novca, a nema niti strategiju za oporavak i pitanje je može li je uopće stvoriti.

Mijenjali su trenere kao na traci, od pokojnog Tita Vilanove, pa do Gerarda Martina, Luisa Enriquea, Ernesta Valverdea, te na koncu Quiquea Setiena, koji će vjerojatno, gle čuda, uskoro dobiti otkaz, a zanimljivo je kako niti jedan od njih nije uspio povratiti Barceloni njezin identitet, već su samo prepuštali stvar slučaju. Ne može ih se previše kriviti jer zapravo nisu oni ni krivi za stanje u kojem se klub nalazi danas, već je sva odgovornost isključivo na Upravi kluba ili jednostavnije, jednoj osobi.

Glavni krivac

Količina nelogičnih poteza, koje je povukla aktualna uprava kluba predvođena predsjednikom Joseopom Marijom Bartomeuom, mogla bi doista ostaviti razorne posljedice za klub s Camp Noua. Od potpuno promašenih i bolesno skupih transfera, zapošljavanja kojekakvih neprovjerenih i nedokazanih trenera, do potpunog zapostavljanja La Masije i na koncu neplanskih i impulzvinih ulaganja. Barcelona danas, kolokvijalno rečeno, “nema za papar”. Situaciju je nedavno najbolje objasnio kandidat za predsjedničko mjesto na nadolazećim klupskim izborima, kojeg podržavaju Lionel Messi i većina ekipe, kao i vjerojatni novi trener Xavi, Victor Font.

“Naša organizacija je upozoravala da rukovodstvo vodi Barcelonu u uragan. Oni ne shvaćaju da moraju zamijeniti, postepeno, najbolju generaciju u povijesti kluba, ali i da paralelno razvijaju održiv financijski projekt, kao i da se natječu protiv korporacija s neograničenim resursima. Oni nemaju kapacitet za voditi Barcelonu u ovim vremenima, oteli su moć iz ruku navijača, zaobilaze institucije, a rizik je od velikog pada postao gotovo nerješiv. Sjetimo se što je napravio s Neymarom, kako se Barca ponižavala, zatim blatila vlastite igrače, redala pogrešne investicije jednu za drugom. I sada su došli na rub bankrota”, objasnio je Font gotovo savršeno trenutnu situaciju u Barceloni.

Suluda potrošnja

Kao što smo kazali u početku, konačan pad je započeo nasilnom prodajom Neymara, koji je uz Messija koliko toliko držao Barcelonu na krovu Primere i stvarao veću dozu konkurentnosti u Ligi prvaka. Nakon njegove prodaje, koja je bila u potpunosti isforsirana i nepotrebna, započela je serija promašenih investicija koje su iskasapile budžet i nakrcale klub gotovo beskorisnim igračima.

Doveli su Frenkieja de Jonga, Antoinea Griezmanna, Ousmanea Dembelea, Philippea Coutinha, Arthura, Neta, Braithweita, Firpa, Emersona, Malcoma, Legnleta, Vidala, Paulinha, Semeda, Minu, Deulofeua i sada Miralema Pjanića te još mnoge druge u svega tri sezone. De Jong je plaćen 75 milijuna eura, Griezmann je plaćen 120 milijuna eura, Dembele 125 milijuna eura, Coutinho 145 milijuna, Arthur 31 milijun, Neto koji je pričuvni vratar 26 milijuna eura, Braithwaithe 18 milijuna eura, Firpo 18 milijuna, Emerson 12 milijuna, Malcolm čak 40 milijuna eura, Lenglet 35 milijuna eura, Vidal 18 milijuna eura, Paulinho je koštao 40 milijuna, Semedo 35 milijuna, Mina 11 milijuna, Deulofeu 12 milijuna, Pjanić 60 milijuna eura.

Pustošenje La Masije

Na prste jedne ruke mogu se nabrojati igrači koji su ostavili nekakav trag, a to su De Jong, Arthur, Vidal i eventualno će Pjanić, no to se još ne može znati jer dolazi sljedeće sezone. Slobodno si dajte koju minutu i pobrojite koliko je Bartomeu potrošio na igrače nakon odlaska Neymara, a s druge strane klub je intenzivno radio na tome da se riješi gotovo svih mladih igrača iz La Masije koji su imalo valjali.

Izgubili su tako Carlesa Pereza, Marca Cucurellu koji briljira u Getafeu, planiraju prodavati Jean-Claira Todiboa i Xaviera Mbuyambu, perspektivne mlade braniče, Moussa Wague odlično igra u Nici, Abel Ruiz je u Bragi, Carles Alena je u Betisu, Thiaga su prodali Bayernu, a ovaj je tamo jedan od ključnih igrača, PSG im je prije par godina oteo Xavija Simmonsa, tada najtalentiranijeg igrača La Masije, Dinamo im je uzeo Danija Olma, a na koncu su prisilili najtalentiranijeg veznjaka Arthura na odlazak u Juventus i to kako bi doveli Miralema Pjanića čija je forma već neko vrijeme u padu.

Toksična močvara

O prosjeku godina udarnog sastava da i ne pričamo. Messi ima 33 godine, kao i Suarez, Vidal i Pique, Rakitić je u 33. godini života, Busquetsu i Albi je 31. godina, Griezmann ima 29 godina, Sergi 28, Braithwheit 29, Ter Stegen 28, Pjanić je u 31. godini, a jedini igrač koji kvari prosjek godina udarnom sastavu Barcelone je ujedno i jedini izdanak La Masije koji je u posljednjih desetak godina vrijedan spomena, a to je Ansu Fati. De Jong, Semedo, Umtiti su u srednjim dvadesetim godinama i također popravljaju prosjek, ali činjenica je da okosnicu momčadi čine veterani.

Smjena generacija u Barceloni već je odavno trebala početi, ali ona se jednostavno ne odvija. Barcelona ponovo iscrpljuje senatore, kao što je iscrpljivala Xavija i Iniestu, a očito tamo nitko nije svjestan da te dečke za godinu, maksimalno dvije, neće imati tko zamijeniti.

Mladih igrača nema, ili ako ima oni su na posudbi s pravom otkupa i vjerojatno će napustiti klub, jer niti jedan od njih ne želi najbolje razvojne godine tratiti na klupi čekajući da se netko od senatora umirovi. Klubu pak treba novac i olako prodaje sve igrače koji im nisu trenutno u kadru kako bi namaknuo dovoljno novca da opet kupi neko “zvučnije” i “provjereno” ime. Toksična je to močvara od sportske politike koja je klub dovela u gotovo bezizlaznu situaciju.

Nitko ih neće?

Jednom kada se osovina momčadi odluči umiroviti ili kada više neće moći igrati 50 utakmica po sezoni, a većina, poput Messija recimo, ih već sada ne može odigrati, Barcelona će krahirati.

Klub, kao što je Victor Font kazao, više nema novca, mladih igrača koji bi održavali status nema, elitni treneri očito ne dolaze u obzir i teško da bi jedan Pep Guardiola ili neki visokoprofilirani strateg odlučio preuzeti menadžersku poziciju u klubu u kojem vlada potpuni kaos. U klub kojem se igrači bune protiv Uprave, u kojem Uprava unajmljuje PR agenciju koja ima zadatak blatiti njihove igrače, u klubu koji budžet za šest ili sedam godina potroši u dvije godine, u klub u kojem mora provesti smjenu generacija, a da pritom nema niti trećinu igrača koji mu trebaju.

Ima li spasa?

Barcelonu eventualno, ali samo eventualno, mogu spasiti nadolazeći izbori. Ako se cijela Uprava promijeni i ako u nju uđu ljudi s jasnim planom za razvoj, koji će znati kontrolirati i alocirati budžet, koji će znati upravljati financijama i plaćama, koji će pokušati vratiti Barceloni njezin DNK, koji će početi utilizirati La Masiju, onda bi se stvari možda mogle promijeniti, ali nekako se čini da je možda već prekasno.

Real Madrid već godinama gradi veliku bazu mladih igrača i spremni su u svakom trenutku na smjenu generacija, Atletico je pokupio valjda sve što je valjalo od “wonderkida” u ligi, Sevilla se diže, Valencia je pomlađena, Sociedad, Getafe i Villarreal igraju fantastičan nogomet, imaju sjajne trenere i pogonjeni su uglavnom mladim igračima. Barcelona za to vrijeme dok se drugi uzdižu, prate nogometne trendove i grade svoju budućnost, pada i deteriorira.

Pitanje za kraj. Čini li vam se sada uvodna rečenica dramatičnom i pretjeranom?