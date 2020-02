REBIĆEV TRENER PODIVLJAO ZBOG BROZOVIĆA: Jedan ga je segment baš zasmetao – ‘Ma ne možemo to raditi s njim’

Trener Milana bio je silno razočaran nakon utakmice

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, poznatom i kao “Derby della Madonnina, Inter je pobijedio Milan sa 4-2 nakon što je gubio sa 0-2, a među strijelce su se upisali i hrvatski reprezentativci Marcelo Brozović i Ante Rebić. Milan je nakon prvog poluvremena vodio 2-0 golovima Ante Rebića (40) i Zlatana Ibrahimovića (45+1), no Inter je u nastavku okrenuo rezultat sa četiri gola, a strijelci su bili Marcelo Brozović (51), Matias Vecino (53), Stefan de Vrij (70) i Romelo Lukaku (90+3).

Bila je to sjajna utakmica sa šest golova i još niz prilika na obje strane, a Inter je četvrtom uzastopnom pobjedom protiv gradskog suparnika izbio na vrh ljestvice Serie A. Trener Milana bio je silno razočaran nakon utakmice, što i ne čudi jer crno-crveni su bili znatno bolja ekipa u prvom dijelu, a uspjeli su prokockati dva gola prednosti.

Propust s Brozovićem

“Trebali smo puno bolje reagirati kod primljenih golova. Nismo imali sreće sa stativama, no ljutit sam na igrače jer nisu ispunjavali svoje obrambene dužnosti. Prava je to šteta jer smo kontrolirali utakmicu i nije izgledalo kao da je Inter 19 bodova ispred nas. Ne možemo puštati Brozovića samog na rubu šesnaesterca, to znamo i to ne trebamo raditi”, objasnio je.

Međutim, pustili su Brozovića i ovaj im je zabio baš s te pozicije. Isto tako, zbog lošeg “markiranja” Brozović je bio jedan od najboljih na terenu.