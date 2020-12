Na stranici Sempre Milan, koja je specijalizirana za Rossonere, Rebić je dobio najgoru ocjenu (5,5) od svih igrača Milana koji su igrali u prvom sastavu

Nogometaši Parme bili su na korak do senzacije, no Milan se spasio od prvog poraza sezone golom Thea Hernandeza u sudačkoj nadoknadi za 2:2. Milan je bio na rubu prvog poraza ove sezone i prekida serije od 22 ligaške utakmice bez poraza. Parma je imala 2:0, no lider Serie A izvukao se osvojivši barem bod.

Ante Rebić je odigrao cijeli susret za domaći sastav koji i dalje vodi na ljestvici, no sada ima samo tri boda više od Intera.

Gledajući reakcije po društvenim mrežama nakon utakmice, prevladava nezadovoljstvo igrom Ante Rebića u ovoj utakmici. Igrao je na poziciji centralnog napadača u odsutnosti Zlatana ibrahimovića, a navijači su procijenili da se nije dobro snašao na toj poziciji.

MILAN SE SPASIO U POSLJEDNJIM SEKUNDAMA: Hernandez zabio za bod protiv Parme, Rebić odigrao cijelu utakmicu

Loša ocjena i obrana trenera

Na stranici Sempre Milan, koja je specijalizirana za Rossonere, Rebić je dobio najgoru ocjenu (5,5) od svih igrača Milana koji su igrali u prvom sastavu.

„Njemu jednostavno ne odgovara kad igra na poziciji centralnog napadača. Naravno, on puno trči i otvara prostor za svoje suigrače, ali, na kraju, njegov utjecaj na igru nije dovoljan. Trebao je zabiti gol u posljednjim trenucima utakmice, ali Hernandez je, srećom, pokupio odbijanac“, piše na stranici Sempre Milan.

Iako je Rebić nakon jučerašnje utakmice pod rafalnom paljbom kritika, na njegovu je stran stao trener Milana Stefano Pioli.

“Ante je danas bio učinkovit. Kod prilike za Theov gol on je mogao zabiti. Napadači jednostavno žive za takve trenutke”, objasnio je Pioli.