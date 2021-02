REBIĆ ODUŠEVIO ČITAVU ITALIJU ZA 77 MINUTA: ‘Milan je došao do pobjede na račun Antine genijalnosti’

‘Manje od minute kasnije, Rebić je dovršio svoju nagradu’

Čudesni hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić bio je dvostruki strijelac za Milan koji se domaćom 4:0 (1:0) pobjedom protiv Crotonea u susretu 21. kola talijanskog nogometnog prvenstva vratio na vrh ljestvice. Milan sad ima dva boda više od Intera. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u ovoj utakmici.

ČUDESNI ANTE REBIĆ ZABIO DVA GOLA U 69 SEKUNDI: Ibrahimović se upisao u nogometnu povijest, Mandžu milimetri dijelili od prvijenca

Milan do pobjede na genijalnost Ibre i Rebića

NORMAL SERVICE RESUMES 😄#acmilan 4-0 Crotone.

2 goals from @Ibra_official and 2 goals from #anterebic take the rossoneri back to the top of Serie A.

Bravi ragazzi! 🔴⚫️ #salutatelarigorista 👋🏽 pic.twitter.com/L0vGOtqCsl — Igy Rossonero💯 (@igyrossonero100) February 7, 2021

Rebić je postigao dva pogotka u razmaku od 69 sekundi kojima je postavio konačni rezultat, a oba puta asistent je bio turski internacionalac Calhanoglu, koji je zamijenio odličnog Leaoa. Prvo je Rebić poentirao glavom nakon udarca iz kuta, a zatim je pogodio i iz voleja na povratnu loptu turskog veznjaka. Bili su to treći i četvrti Rebićev pogodak u Serie A ove sezone.

Football Italia piše kako je Milan došao do pobjede na genijalnost Ibrahimovića i Rebića, u utakmici u kojoj su igrači Milana tražili pobjedu s kojom bi zasjeli na čelo Serie A ispred svog velikog i vječnog gradskog rivala Intera.

Mandžo umalo zabio

“69 sekundi kasnije, Rebić je dovršio svoju nagradu u ovoj utakmici i zabio drugi. Mario Mandžukić umalo je također zabio nakon što je u 77. ušao u igru”.

Sjajnu statistiku skupio je Rebić protiv Crotonea za 77 minuta igre, imao je dva gola, 39 puta je dirao loptu, imao je 4 bitna dodavanja, kreirao je jednu bitnu šansu, osvojio je 4 duela, a u posljednji 5 susreta Rebić ima 4 gola i asistenciju u Serie A.