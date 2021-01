REBIĆ NAKON GOTOVO GODINU DANA IZNENADA VRATIO INSTAGRAM: Sjećate li se bizarne šale zbog kojeg ga je ugasio

Dogodilo se to u veljači prošle godine nakon jedne neslane šale

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić ponovo je aktivirao svoj Instagram-profil i to gotovo godinu dana nakon što ga je izbrisao. Dogodilo se to u veljači prošle godine nakon jedne neslane šale. Naime, tada je Rebić zabio gol i pohvalio se njime na svom Instagramu, ali onda je došlo do manjeg incidenta.

Ante je podijelio na Instagramu fotografiju nakon gola, a uz brojne čestitke našla se i jedna “kritika”. Naime, javio se Rebiću nekadašnji suigrač je ultimativni kladioničarski guru Romano Obilinović zvani Žorž koji mu je poručio, iz praktičnih razloga, da sljedeći put javi kada bude imao u planu zabiti gol. Žoržov komentar uskoro je postao veći hit od same objave i nagađalo se tada da je tu nastao problem.

Iako se radi samo o nagađanju, moguće da je ovaj komentar postao itekako ozbiljan jer zna se kako su strogi u vrhunskim klubovima oko svake slutnje namještanja utakmica pa je moguće da je zbog toga Rebić morao ovako reagirati. Talijanska Serie A ima dugu povijest namještanja utakmica, tako da je razumljivo da se puše i na hladno, ali sada je, nakon nešto manje od godinu dana Rebić ipak vratio svoj Instagram.