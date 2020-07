REBIĆ NAJEFIKASNIJI IGRAČ U EUROPI? Vatreni na korak od nestvarnog dostignuća. Dva su razloga zašto bi mogao uspjeti

U susretu 34. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Bolognu sa 5-1 uz još jednu sjajnu predstavu hrvatskog napadača Ante Rebića.

Hrvatski reprezentativac je sudjelovao u akciji za prvi pogodak “Rossonera”, a potom se u 57. minuti i sam upisao među strijelce postigavši svoj 11. pogodak ove sezone, a njime je ujedno ušao i među elitno društvo te sada ima priliku postati i najefikasniji u Europi.

Naime, golom protiv Bologne, koji mu je bio ujedno 11. gol u 16. utakmica od početka 2020. godine, Rebić je postao treći najefikasniji igrač u pet najjačih europskih liga.

Ispred Rebića se nalaze samo golgeteri Robert Lewandowski iz Bayerna koji je zabio 12 golova od početka godine, dok je vodeći Erling Haaland koji je u istom periodu zabio 13 golova. Međutim, Rebić ih ima priliku prestići obojicu jer Bundesliga je završila, a Serie A ima još četiri kola do kraja i Vatreni ako ovako nastavi lako može biti najefikasniji.

11 – In 2020 calendar year, only Erling #Haaland (13 goals) and Robert #Lewandowski (12) have netted more goals excluding penalties than Ante #Rebic (11) among the top-5 European Leagues. Explosion.#MilanBologna pic.twitter.com/LW9v6W6uXX

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 18, 2020