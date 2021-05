Vatreni bi danas trebao ući u Zlatanove kopačke i predvoditi napad Milana

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić u proteklom je kolu zabio sjajan gol nakon što je ušao s klupe za Milan u derbiju protiv Juventusa. Rebić je tako uvjerio trenera Stefana Piolija da bi danas, u utakmici protiv Torina, trebao nastupiti u prvom sastavu i to na mjestu ozlijeđenog Ibrahimovića.

Rebić ne igra često u samom vrhu napada, ipak je pozicija krilnog napadača njegova primarna, no, kako piše talijanski list Corriere della Sera, Vatreni bi danas trebao ući u Zlatanove kopačke i predvoditi napad Milana.

Sjajan pogodak Juventusu

Rebić je prošle nedjelje ušao s klupe u 66. minuti umjesto Zlatana Ibrahimovića, a u 78. je sjajno pogodio za vodstvo 2:0 svoje momčadi. Rebić se izvukao s pozicije napadača prema sredini, Bennacer mu je dodao, a Hrvat je pogodio s 20-ak metara u same rašlje.

Vratar Juventusa mogao je loptu samo popratiti pogledom. Rebićev pogodak pogledajte OVDJE.

‘On je član udarne postave’

“Antina reakcija u nedjelju bila je sjajna. On je član udarne postave Milana i on to zna, ali ja sam pripremio utakmicu onako kako sam smatrao da je najbolje za momčad. Ante nije bio sretan (jer je bio na klupi op.a.), ali ušao je u utakmicu vrhunski“, rekao je Pioli na konferenciji za medije u utorak.

Trener Milana odgovorio je i na pitanje zašto je ostavio hrvatskog reprezentativca na klupi.

“Moramo funkcionirati dobro, moramo znati svoja ograničenja i snage protivnika. Citirao bih Nelsona Mandelu koji je rekao da čovjek koji se boji riskirati ne može biti vođa“, rekao je, između ostalog, Pioli.

