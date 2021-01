REBIĆ IZNUDIO PENAL, PA ASISTIRAO ZA JEDAN OD NAJLJEPŠIH GOLOVA SEZONE: No, jedna stvar oko fantastičnog Hrvata nije jasna

U 15. kolu Talijanske lige Milan se današnjom pobjedom kod Beneventa s 2:0 bez svog najboljeg igrača Zlatana Ibrahimovića opet vratio na vrh tablice, a hrvatski reprezentativac Ante Rebić je imao asistenciju za gol i “zarađen” penal. OVDJE možete vidjeti sažetak utakmice.

Crveno-crni su poveli u 15. minuti kada je Franck Kessie realizirao najstrožu kaznu koju je zaradio Rebić nakon sudara sa suparničkim igračem, da bi u 34. minuti Milan ostao bez isključenoga Sandra Tonalija.

Unatoč igraču manje Milan je u 49. minuti udvostručio vodstvo nakon što je Rebić asistirao Rafaela Leaou. Gosti su se tada branili, a nakon jedne kontre koju je poveo srebrni Vatreni zabili su gol koji je prelomio utakmicu.

Rebić je dodao za Leaoa u 49. minuti, napadač Milana je primio loptu, prošao golmana i s ruba kaznenog prostora iz teške situacije skroz iskosa pogodio rašlje. OVDJE možete vidjeti taj gol.

U 60. minuti je Benevento imao penal, ali je Gianluca Caprari promašio vrata.

Na društvenim mrežama fanovi spominju kako je Rebić u medijima dobio samo 6.5., a odigrao je ključnu ulogu. Prema Sofa Scoreu Rebić je igrao za ipak boljih 6.8…

Tuttosport piše kako je Rebić iznudio penal a onda i asistirao.

Ante Rebić with an assist to Leao who puts one man down Milan 2-0 up against Benevento. What a goal. Looks like Rebić didn’t mean that pass either but an assist is an assist.

Rebić also won the penalty for the first goal.

