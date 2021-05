Dva dana nakon što su u derbiju trijumfirali protiv Juventusa, AC Milan predstavio je na društvenim mrežama svoje nove, po nekim detaljima neobične dresove.

Između ostalih, u njima su pozirali Zlatan Ibrahimović te hrvatski reprezentativac Ante Rebić. Dresovi su u karakterističnim bojama Milana, prevladava jarko crvena, pruge su crne boje, ali su drugačije raspoređene. Igrači Milana ove će dresove nositi pretežno u domaćim utakmicama sljedeće sezone.

TRENER MILANA NAKLONIO SE REBIĆU PA ONDA CITIRAO NELSONA MANDELU: ‘Ante nije bio sretan mojom odlukom, ali..’

Navikli smo da dresovi Milana imaju pravilno raspoređene pruge jednake širine, no novi dresovi imaju pruge različitih širina. Kako izgledaju, možete pogledati u objavama s Milanovog Twittera.

Objavili su i promotivni video.

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021