Iako su najave bile da će Zlatan Ibrahimović nakon isteka ugovora krajem kolovoza napustiti Milan, čini se da će ostati još malo.

Točnije, još jednu sezonu, ako je vjerovati informacijama koje je na svom Twitter u objavio Vito Angele, novinar blizak klubu. Zlatan je, prema Angeleu, spreman potpisati novi ugovor na još godinu dana čim se vrati s odmora.

BREAKING NEWS #Milan have reached an agreement with #Ibrahimovic to extend his contract for another year. The Swede will sign as soon as he returns from his holiday. Investments on the market and bonuses are promised to Ibra based on personal and the team’s results.

— Vito Angelè (@VitoAngele) August 11, 2020