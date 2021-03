Nogometaši Napolija pobijedili su Milan s 1-0 (0-0) u posljednjoj utakmici 27. kola talijanske Serie A odigranoj na San Siru. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Politano u 49. minuti.

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić ušao je u igru u 60. minuti i u 71. minuti odlično pucao glavom, ali je Ospina obranio njegov udarac pod gredu. U nervoznoj završnici utakmice, Rebić je zbog nesportskog ponašanja zaradio crveni karton.

Rebić je nakon prekršaja u duelu s Hysajem nešto dobacio glavnom sucu koji ga je bez razmišljanja isključio uoči samog kraja utakmice.

Ante Rebić given a straight red card for something he said to the refree.

Sada se pak po talijanskim medijima nagađa što je poručio sucu. Neki misle da je rekao ‘ku*vin sine’, dok Gazetta dello Sport navodi da mu je poručio da mu je ‘majka napuljska prostitutka’. Rekao to ili ne, očito je bilo nešto ozbiljno kad je sudac ekspresno potega crveni karton zbog čega će propustiti nekoliko utakmica.

Ante Rebic dropping a "Figlio di puttana" (son of a whore) to referee Fabrizio Pasqua in the 92nd minute – whilst standing right behind him. Result? Red card and Milan only have Rafael Leaõ and the primavera strikers to rely on for the coming games.

Nice one, Ante.

