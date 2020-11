REALU SE DOGAĐA ONO NAJGORE I SAMI SU SI KRIVI: Modrić dobio ponudu koja se ne odbija, Ramosu velikan nudi plaću 60 milijuna eura

As uvjerava kako je PSG za Ramosa spremio 20 milijuna eura po sezoni i ugovor za tri sezone

Ovih dana opet se zakotrljala priča o mogućem odlasku dvojice najiskusnijih igrača Real Madrida, a ujedno i dvojice istisnskih klupskih legendi Luke Modrića i kapetana Sergija Ramosa.

Modrića su počeli povezivati s LA Galaxyjem i pojedini španjolski mediji tvrde kako će, ako ode tamo, postati najplaćenijim nogometašem u Americi svih vremena. No, istovremeno španjolski As piše kako je Ramos na meti PSG-a i kako su mu ovi spremni dati ogroman novac kako bi pojačao njihove redove.

As uvjerava kako je PSG za Ramosa spremio 20 milijuna eura po sezoni i ugovor za tri sezone, dakle, sve skupa je to 60 milijuna eura u tri godine. Ramos je, kao i Modrić, zapeo s pregovorima u Realu. Obojici istječe ugovor sljedećeg ljeta, a ne nazire se baš da će pregovori tako skoro niti da će im dati nove i bolje ugovore.

Konkretno, As tvrdi da 34-godišnji Ramos želi ugovor na još dvije godine, a da se to kosi s Realovom politikom produljivanja ugovora igračima starijima od 30 godina. Real, gotovo sigurno, neće produljivati ugovor Ramosu, barem ne po njegovim uvjetima, a to znači da ovaj od Nove godine može pregovarati s kim želi i otići bez odštete.

Ovakav rasplet situacija vjerojatno se neće pretjerano svidjeti navijačima jer Modrić i Ramos su i dalje nositelji igre u Realu i jedni od najboljih igrača u klubu.