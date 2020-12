REAL SLOMIO GRANADU U DRUGOM DIJELU: Marca briljirala tekstom o čudesnom Hrvatu bez kojeg ne ide baš; ‘Bez Luke Modrića…’

Nogometaši madridskog Reala su u srijedu, u 15. kolu La Lige na domaćem terenu, svladali Granadu 2:0 i ponovno se na prvom mjestu izjednačili s Atletico Madridom. Kraljevi su slomili goste tek u drugom dijelu i nije to bila neka posebno dobra igra Madriđana.

ŠPANJOLSKI NOVINAR OBJAVIO SENZACIJU: Tijekom gostovanja u popularnoj emisiji rekao gdje će Vatreni igrati iduće sezone

La Liga's latest top position standings, after Real madrid vs Granada match.

5 green in a row. Beautiful! @realmadriden

Next, pos number 1. pic.twitter.com/FjQiumIsGR

— Rokushiki (@chsrydh) December 23, 2020