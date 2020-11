REAL SINOĆ NIJE POŠTENO POBIJEDIO? Trener Intera bio je bijesan nakon susreta, tvrdi da su pokradeni

Unatoč zaostatku 0:2 Inter se je uspio vratiti u igru, no primili su gol na kraju utakmice i izgubili

Trener Intera Antonio Conte, nakon sinoćnjeg poraza 2:3 u gostima kod Real Madrida u Ligi prvaka, istaknuo je da u susretima na ovoj razini odlučuju detalji.

“Ne znam puno momčadi koji su se u gostima kod Reala vratili nakon što su gubili 0:2, i to poslije naših poklona. Nakon toga imali šanse i mogli smo dobiti utakmicu. Moram naglasiti da sam zadovoljan kako su moji nogometaši odigrali, ali u utakmicama na ovoj razini odlučuju detalji”, rekao je nakon susreta Conte.

Real je poveo golom Karima Benzeme u 25. minuti, a pogotku je prethodilo neoprezno dodavanje Achrafa Hakimija vrataru Handanoviču. Loptu je presjekao Benzema te je zaobišao vratara i lagano poentirao. Na 2:0 povisio je stoper Sergio Ramos u 33. minuti, pogodivši glavom nakon kornera kojeg je izveo Toni Kroos.

‘Mislim da je bio prekršaj’

“Kod prvog gola mislim da je bio prekršaj na Hakimiju koji je dao povratnu loptu za našeg golmana. Drugi gol primili smo nakon kornera. Kod prekida igrači trebaju bolje pokrivati protivnike, pokazati više odlučnosti. Ipak, do kraja natjecanja u skupini preostale su još tri utakmice, devet bodova je u igri”, kazao je trener Intera.

Unatoč zaostatku 0:2 Inter se je uspio vratiti. U 35. minuti Marcelo Brozović je dodao Barelli, a ovaj je petom proslijedio za Lautara Martíneza, koji trese mrežu. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u 68. minuti zabija za 2:2. No, Real ipak stiže do prve ovosezonske pobjede u LP, a strijelac je bio Brazilac Rodrygo u 80. minuti.

“Ljuti smo jer smo stvorili dovoljno prilika da pobijedimo. No, napravili smo greške i to nas je skupo koštalo. Na ovoj razini natjecanja odlučuju detalji, to sam govorio i prije, a to se i sada pokazalo”, izjavio je Lautaro Martinez.