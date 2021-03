REAL SE OPET PROVLAČI KROZ IGLENE UŠI: Modrić i ekipa u samoj završnici izbjegli debakl protiv gradskih rivala

Felipe je igrao rukom u Atleticovu kaznenu prostoru, sudac Alejandro Hernandez je putem VAR-a provjeravao situaciju odlučivši da nema kaznenog udarca

U derbiju 26. kola španjolskog nogometnog prvenstva, velikom madridskom derbiju, Atletico i Real su na stadionu Wanda Metropolitano odigrali bez pobjednika, 1-1., Ovaj rezultat je najviše razveselio Barcelonu koja je nakon ovog kola smanjila zaostatak za vodećim Atleticom na tri boda minusa.

Domaćin je poveo u 15. minuti golom Luisa Suareza na dodavanje Marcosa Llorenta. Bio je to 12. Suarezov pogodak protiv “Kraljevskog kluba. Real je mogao do izjednačenja svega tri minute kasnije, no Jan Oblak je bio spreman na udarac Karima Benzeme.

Igranje rukom u Atleticovu kaznenu prostoru

U 41. minuti se dogodila i sporna situacija. Felipe je igrao rukom u Atleticovu kaznenu prostoru, sudac Alejandro Hernandez je putem VAR-a provjeravao situaciju odlučivši da nema kaznenog udarca.

Na početku drugog dijela Atletico je mogao potvrditi pobjedu. No Yannick Carrasco i Suarez nisu iskoristili dobre prilike, a kasnije se probudio i Real. Osobito Karim Benzema koji je imao dvije odlične prilike, no Oblak je sjajno branio. Ipak, u 88. minuti Francuz je izjednačio na asistenciju Casemira.

Šime Vrsaljko i Ivo Grbić nisu nastupili za Atletico, dok je Luka Modrić odigrao cijeli susret za goste.

Luda utakmica sa sedam golova

U ranije odigranom susreu Celta Vigo je na gostovanju pobijedila Huescu sa 4-3. Bila je to “luda” utakmica sa sedam golova i nizom preokreta. Gosti su poveli 1-0, potom je Huesca okrenula rezultat u svoju korist povevši 2-1. Celta je uzvratila s dva gola za vodstvo 3-2, domaćin je potom izjednačio na 3-3, da bi Celta četvrti golom osigurala pobjedu.

Za Celtu su zabili Santi Mina (5), Nolito (37), Hugo Mallo (52) i Fran Beltran (76), a za domaći sastav Siovas (14) i Rafa Mir (16), David Ferreiro (74). Atletico vodi sa 59 bodova, Barcelona ima 56, a Real Madrid 54 boda.

Celta je ovom pobjedom skočila na osmo mjesto sa 33 boda, dok je Huesca na posljednjem 20. mjestu sa 20 bodova, četiri manje od zone spasa.