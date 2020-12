REAL PROŠAO U DRUGI KRUG, DEBAKL INTERA: Benzema zabijao, Modrić odigrao možda i najbolju utakmicu sezone

Pobjedom 2:0 protiv Borussije Mönchengladbach momčad Real Madrida osvojila je prvo mjesto u svojoj skupini te tako osigurala plasman u drugi krug Lige prvaka. Oba pogotka na utakmici zabio je Karim Benzema, i to na gotovo isti način.

Najprije je u 9. minuti glavom pogodio za vodstvo Reala na centaršut Vazqueza s desne strane, da bi u 32. minuti ponovio nešto slično, samo na centaršut Rodryga. Real je dominirao do samog kraja, bilo je još šansi, dok je Borussia imala samo jednu pravu koju je u 25. minuti prokockao Plea. Išao je sam na vratara, ali slabo je pucao i tako umanjio svojoj momčadi šanse za pobjedu.

Luka Modrić odigrao je za Real uistinu sjajnu utakmicu, možda i najbolju ove sezone. Dirigirao je Zidaneovim orkestrom besprijekorno, pogodio je stativu sredinom prvog dijela, a zabio je i loptu u mrežu, no gol se nije brojao zbog prethodnog zaleđa. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Pravi debakl doživio je Inter ove sezone u Europi doživio je Inter za koji je danas od prve minute igrao Marcelo Brozović. Inter je odigrao bez golova protiv Šahtara i tako ispao iz svih europskih natjecanja jer su završili na zadnjem mjestu u grupi. Ivan Perišić ušao je u 68. minuti umjesto Younga, no nije ipak mogao pomoći svojoj momčadi da stigne do pobjede.

U skupini A Bayern je i prije zadnjeg kola osigurao prvo mjesto, a za drugo mjesto borili su se RB Salzburg i Atletico Madrid. Austrijskom prvaku igra je samo pobjeda, dok je Atletico bio dovoljan i bod. Na kraju gosti su pobijedili sa 2:0.

Atletico je poveo u 39. minuti golom Maria Hermosa na ubačaj Yannicka Carrasca koji je u 86. minuti zabio za 2:0.

Bayern je u Munchenu identičnim rezultatom pobijedio Lokomotiv. Niklas Sule je u 63. minuti doveo europske prvake u vodstvo, a pobjedu Bavarcima osigurao je Maxim Choupo-Moting golom u 80. minuti. Vedran Ćorluka je igrao cijeli susret za goste.

Na koncu Bayern je osvojio prvo mjesto sa 16 bodova, Atletico je sakupio devet, RB Salzburg ima četiri boda i seli u EL, a Lokomotiv je posljednji s tri boda.

U skupini C Manchester City i Porto su i ranije osigurali prve dvije pozicije, a jedina nepoznanica je bila tko će u Europsku ligu. Olympiakos i Marseille su bili bodovno izjednačeni, a Grci su bolji u međusobnom omjeru. Na kraju je to i presudilo jer su oba sastava upisala poraze.

Marseille je izgubio na gostovanju kod Manchester Cityja sa 0:3, dok je Olympiakos izgubio kod kuće od Porta sa 0:2. Pobjedu Građanima donijeli su Ferran Torres (48′), Sergio Aguero (77′) i Sterling (90′), dok su strijelci za Porto bili Otavio Monteiro (10′-11m) i Uribe (77′)

City je prvi sa 16 bodova, Porto ima tri manje, a Olympiakos i Marseille po tri boda pa su odlučivali njihovi međusobni susretu. U prvom dvoboju pirejski sastav je kod kuće pobijedio 1-0, dok je u drugom susretu OM pobijedio 2:1, pa je odlučio gol Grka u gostima.

FT Gotova je utakmica u Madridu, Real je prošao kao prvi, a Inter je ispao iz svih europskih natjecanja.

86‘ Popularan je rezultat 2:0 večeras, Evo i Atletico je zabio za povećanje vodstva. Carrasco slavi pogodak, pogledajte ga OVDJE.

79‘ Gotova je priča u Münchenu, zabio je Choupo-Moting (VIDEO), a pobjedu je, izgleda, potvrdio i Porto koji vodi 2:0. Strijelac je za Portugalce Uribe (VIDEO). A u gotovo istoj minuti zabio je i Manchester City. Aguero je strijelac za 2:0 protiv Marseillea (VIDEO).

78‘ Vratnicu pogađa Karim Benzema! Treći put u utakmici Real pogađa okvir gola.

73‘ Kakva gužva pred njemačkim golom, pucao je Ramos, a Benzema onda pogodio gredu. Real želi zabiti još jedan gol, dok Borussia u ovoj utakmici nije pokazala skoro ništa.

61‘ Bayern zabija protiv Lokomotiva. Sule je strijelac, što nije baš česta pojava. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

59‘ A u Madridu Modrić opet tuče, željan je igre, razigrava savršeno, no neće ga gol Ovaj put je tukao iz prednjeg voleja u blok.

48‘ Manchester City otvara poluvrijeme golom protiv Marseillea. zabio je Ferran Torres, a njegov gol pogledajte OVDJE.

46‘ Počelo je drugo poluvrijeme.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme, a Real igra izvrsno, ovo im je jedna od najboljih utakmica sezone. Kako izgleda akcija na terenu možete pogledati u našoj fotogaleriji:

40′ Zabio je sad Modrić, ali poništio mu je sudac pogodak. Prava šteta jer bio je to sjajan udarac u same rašlje. A i svojom igrom je Luka danas zaslužio pogodak. Igra fenomenalno. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

38‘ Vodi i Atletico Madrid protiv Salzburga. Strijelac je Hermoso, a njegov gol pogledajte OVDJE.

38′ Kakva prilika za Modrića! Vazquez je ubacio u sredinu, pronašao je Modrića u sredini, a on pogodio stativu. Malo je nedostajalo.

32′ Real vodi 2:0, a zabio je Benzema ponovo. Bila je to akcija kao i kod prvog gola, gotovo kao repriza. Ovaj put je Rodrygo ubacio s desne strane, a Benzema opet sam skočio i lagano zabio za udvostručenje vodstva. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

25′ Izvukao se sad Real. Plea je išao 1 na 1 s golmanom, ali nije uspio zabiti, njegov je udarac otišao pored vrata.

20‘ Real i dalje igra dobro, Borussia nije još imala konkretne šanse. Luka Modrić također igra vrlo dobru utakmicu zasad. Podsjetimo, ovakvim ishodom Real bi sjeo na vrh skupine ako ostane rezultat isti na utakmici Šahtara i Intera.

Watching Luka Modric, you could be forgiven for forgetting he's 35.

What a player he is.

— Xassive Scouse Buckeye (BBPD) (@BornToBeScouse) December 9, 2020