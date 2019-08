REAL PREGAZIO CELTU UZ GOLČINU KROOSA: Modrić dobio prvi izravni crveni karton u karijeri, sudac je pretjerao?

Modrić je isključen u 56. minuti nakon intervencije VAR-a

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić isključen je u susretu 1. kola novog španjolskog prvenstva u 3-1 (1-0) gostujućoj pobjedi madridskog Reala protiv Celte u Vigu.

Modrić je isključen u 56. minuti nakon intervencije VAR-a. Glavni sudac Estrada dosudio je prekršaj za Celtu nakon što je Modrić uz samu aut-liniju čepovima svoje kopačke pogodio Denisa Suareza po ahilovoj tetivi. No, dok su se domaći pripremali izvesti slobodni udarac video asistenti su poručili estradi kako bi trebao pogledati snimku prekršaja jer se možda radilo o Modrićevoj grubosti. Iako snimka sugerira kako je naš kapetan nenamjerno nagazio Suareza, glavni mu je sudac nakon pregleda snimke pokazao izravni crveni karton.

Sudac malo pretjerao?

To je prvi izravni crveni karton kojega je Modrić dobio u karijeri, a tek drugi ukupno. Prije pet godina je dobio dva žuta kartona u susretu španjolskog Superkupa protiv madridskog Atletica. Dojma smo kako je sudac možda ipak malo pretjerao jer Modrić je slučajno startao na protivnika i to vrlo nisko, gotovo na petu. Da, start je bio džonom i to nije dvojbeno, ali suci obično i teže prekršaje od ovog sankcioniraju žutim kartonima. Ovo je slika iz najboljeg ugla.

U trenutku Modrićeva isključenja Real je vodio 1-0 golom Benzeme (12), a nakon što je ostao s igračem manje “kraljevski” klub je postigao još dva pogotka preko Kroosa (61) i Vazqueza (80). Na konačnih 1-3 smanjio je Losada (90+1) u sudačkoj nadoknadi. Treba reći kako je Kroosov gol pravo remek djelo. Opalio je s nekih 25 metara i zamalo rasparao mrežu Celte.

U petak je prvak Barcelona u prvoj utakmici novog prvenstva izgubila na gostovanju kod Athletica u Bilbau sa 0-1 (0-0) golom Aduriza (89).