Slavni stručnjak će prema svemu sudeći naslijediti legendarnog Francuza

Zinedine Zidane napustio je u četvrtak Real Madrida, pet dana nakon što je gradski rival Atletico Madrid osvojio naslov prvaka Španjolske.

“Sada je vrijeme da poštujemo njegovu odluku i pokažemo naše poštovanje i zahvalnost za njegovu profesionalnost, predanost i strast u posljednjih nekoliko godina i za ono što predstavlja za Real Madrid. Zidane je jedan od najvećih velikana Real Madrida i njegova legenda nadilazi ono što je učinio kao trener i igrač za naš klub. Zna da je uvijek u srcu navijača kluba i da će Real Madrid uvijek biti njegov dom”, dodaje se u priopćenju.

🚨| Antonio Conte is in talks with Real Madrid, confirmed.@lequipe [🥇] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 27, 2021

A samo dan ranije stigla je vijest da je Antonio Conte raskinuo je ugovor s novim talijanskim nogometnim prvakom Interom iz Milana samo nekoliko dana nakon završetka sezone u kojoj je s “crno-plavima” osvojio naslov prvaka, prvi za taj klub nakon 11 godina.

Allegri u Juve

Kako se to poklopilo s trenutkom u kojem se Massimiliano Allegri se vraća na klupu Juventusa, Conte je postao glavni kandidat za novog trenera Kraljevskog kluba. Nekoliko dana tu je titulu nosio upravo Allegri, no kao što se može vidjeti došlo je do velikog preokreta pa je Conte iskočio u prvi plan.

Sky Sport Italia tvrdi da je Real već napravio prvi korak i da vjeruju kako će do dogovora s Conteom doći jako brzo.

Osim spomenute dvojice, kao potencijalni Zidaneovi nasljednici spominjali su se legendarni Raul i trener PSG-a Mauricio Pochettino.