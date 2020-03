Betis je sada 12. sa 33 boda, dok je Real ostao na 56, a Barcelona nakon subotnje 1:0 pobjede protiv Real Sociedada ima 58

Nogometaši madridskog Reala propustili su vratiti se na vrh ljestvice španjolskog prvenstva, oni su na gostovanju kod Betisa u Sevilli u susretu 27. kola izgubili sa 1:2 i tako ostali dva boda iza vodeće Barcelone.

Do završnice prvog poluvremena niti jedna momčad nije stvorila ni priliku za pogodak, a onda je prvo Betis poveo golom Sidneija (40′) da bi Real poravnao iz kaznenog udarca kojega je realizirao Benzema (45+3′-11m) nakon prekršaja na Marcelu.

Luka spasio pogodak

U drugom poluvremenu Joaquin je propustio veliku priliku za Betis u 55. minuti, on je zaobišao i vratara Courtoisa, no potom je uputio preslab udarac prema golu pa je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić izbio loptu s gol-linije. No, ono što nije realizirao Joaquin jest Tello koji je u 82. minuti izbio sam pred gostujućeg vratara i zatim rutinirano pogodio donji lijevi kut.

Betis je sada 12. sa 33 boda, dok je Real ostao na 56, a Barcelona nakon subotnje 1:0 pobjede protiv Real Sociedada ima 58.

Modrić je igrao za Real do 79. minute.