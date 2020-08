REAL NAPOKON PRONAŠAO NAČIN KAKO SE RIJEŠITI NAJOMRAŽENIJEG IGRAČA? Za njega više nema mjesta u momčadi, a on ne želi transfer

Ove je sezone odigrao samo 14 utakmica, a od restarta lige nastupio je tek dva puta

Već više od godinu dana Real Madrid muku muči s trenutno najplaćenijim igračem kluba, Velšaninom Garethom Baleom. Bale je već odavno “odustao” od nogometa, u potpunosti je posvećen golfu i ne zanimaju ga previše, niti klub, niti trener, niti suigrači, ali ne pada mu napamet otići iz kluba do isteka ugovora.

Bale zarađuje suludih 665 tisuća eura tjedno, a utakmice gleda uglavnom s tribina. Ne može se reći da mu trener Zinedine Zidane nije davao prilike, davao je, ali ovaj nije pokazivao previše entuzijazma i ubrzo je odstranjen iz momčadi.

Ove je sezone odigrao samo 14 utakmica, a od restarta lige nastupio je tek dva puta. Real do sada nije znao kako ga se riješiti jer Realno malo koji klub bi platio odštetu za igrača koji se ovako ponaša, a kamoli mu dao toliku plaću. Dakle, čini se da su zapeli s Baleom i da nema rješenja, ali bivši predsjednik Reala Ramon Calderon ponudio je realnu soluciju za obje strane.

Postoji rješenje

“Tužno je gledati igrača poput njega na tribinama. Mislim da je talent još tu, da je još dobar igrač koji može igrati na visokoj razini u bilo kojem svjetskom klubu. Zato smatram da moraju pronaći rješenje da se prekine ova agonija za dobrobit obje strane. Ako ne želi prihvatiti smanjenje plaće, što bi bilo razumljivo, onda moraju pronaći drugi način da riješe ovu situaciju”, rekao je Calderon, čije riječi prenosi BBC.

Calderon kao rješenje vidi posudbu u kojoj bi Real pokrivao dio Baleove plaće.

“Vjerujem da bi ga mnogi klubovi željeli dovesti prije početka sezone 2020./2021., među kojima i nekoliko premijerligaša. Real bi sigurno razmotrio preuzimanje dijela plaće, radili smo to i ranije. Ne bi me iznenadilo da to učini i s Baleom”, zaključio je Calderon.