Real Madrid i Chelsea u srijedu će u Londonu odigrati uzvratni susret polufinala Lige prvaka. Prva utakmica na stadionu Alfredo di Stefano u Madridu završila je rezultatom 1:1.

Loše vijesti stigle su za Zinedinea Zidanea prije nekoliko sati. Naime, morat će opet “krpati rupe” u obrani jer neće moći u uzvratu nastupiti stoper Raphael Varane. Sjajni Francuz zbog ozljede mora pauzirati deset dana.

Uvjetno rečeno, dobra vijest je mogućnost povratka kapetana Sergija Ramosa, što može biti dvosjekli mač ako se Ramos nije dovoljno oporavio od ozljede.

Raphael Varane will be out for 10 days with an abductor injury 🤕

Madrid's backline is beat up right now. No Carvajal, Mendy, Vazquez, Varane for their 2nd leg UCL semi. Ramos just working back from injury 👀 pic.twitter.com/3tLZsyjX8h

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 3, 2021