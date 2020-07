REAL KREĆE U TOTALNI REMONT: Procurila Zidaneova lista za odstrijel i popis pojačanja. Modrić itekako ima razloga za brigu

Problem jedino imaju s Garethom Baleom koji je na transfer-listi već neko vrijeme, ali ga nitko ne želi kupiti

Ako je vjerovati napisima uglednog madridskog AS-a, Real Madrid bi ovoga ljeta trebao krenuti u veliki remont. Ponajprije se to odnosi na igrače na koje Zinedine Zidane više ne računa, a ima ih podosta, ali navodno planiraju i dovesti čak trojicu mladih i talentiranih igrača.

Real prije svega planira povući dio svog kadra koji se trenutno nalazi na posudbama po ligi u Europi, poput Martina Odegaarda i dati više prilika već afirmiranim mladim igračima poput Rodryga, Viniciusa, Asensija, Mendyja…

Lista za odstrijel

No, neki su u toj priči postali višak i Real ih se želi pod hitno riješiti, a s druge strane njihovom prodajom namjeravaju skupiti novac za akviziciju trojice novih igrača. Jednog su se već riješili, a riječ je o Achrafu Hakimiju koji je za 40 milijuna eura otišao u Inter. Na transfer-listi završio je i Borja Mayoral koji je bio na posudbi u Levanteu te Mariano Diaz koji je već odavno višak ali zbog visoke plaće ne želi otiči. Tu je i Oscar Rodriguez koji već dvije godine igra na posudbi u Leganesu, a govori se i o tome da će prodavati Reguilona koji briljira u dresu Seville.

Problem jedino imaju s Garethom Baleom koji je na transfer-listi već neko vrijeme, ali ga nitko ne želi kupiti, kako zbog visoke plaće tako i zbog krajnje nesportskog ponašanja i apsolutne nezainteresiranosti za nogometom.

Trojica novih

E sada, Realov remont uključuje i pojačanja i to ne bilo kakva već mlada, talentirana i skupa. Žele, dakle, dovesti Dayota Upamecana stopera Leipziga, Donnyja van de Beeka veznjaka iz Ajaxa i Rennesovo čudo od djeteta Eduarda Camavingu.

Transfer Upamecana mogao bi iznositi negdje oko 50 milijuna eura, a tu će Real imati i konkurenciju jer braniča još traži i Bayern te niz engleskih klubova. Što se Nizozemca tiče, on je dugogodišnja želja Reala, ali ga je Ajax nekako uspio zadržati u klubu, no sada će to biti malo teže. Van de Beek se zimus povezivao s Man. Unitedom, ali oni su doveli Fernandesa pa je sada prvi u redu Real. Nizozemac bi ih mogao koštati minimalno 50 milijuna eura kolika mu je inicijalna vrijednost prema TM-u.

Na koncu dolazimo i do veznjaka Camavinge, 17-godišnjaka koji briljira u Rennesu i već sada vrijedi oko 40 milijuna eura. Navodno je baš on prva želja predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza, a to znači da će vjerojatno njega prvog i dovesti.

Problem za Modrića

Na koncu ne možemo ne primijetiti kako bi se u slučaju realizacije ovih triju transfera, dosta zagužvalo u veznom redu, a posebice na poziciji Luke Modrića. Hrvat je i ove sezone imao ogromnu konkurenciju u Fedeu Valverdeu koji mu je praktički već preoteo ulogu, a dolaskom Odegaarda, Camavinge i Van de Beeka, uz postojeće veznjake koji su praktički nezamjenjivi, Modrić, kao najstariji bi lako mogao postati višak.