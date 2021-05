Jedan od najboljih braniča današnjice, Austrijanac, David Alaba, sigurno napušta minhenski Bayern na kraju sezone. Austrijanac je odavno već kazao kako neće produžiti ugovor s Nijemcima i da će na kraju ove sezone potpisati ugovor s Real Madridom, objavio je jedan od najpoznatijih nogometnih novinara na svijetu Fabrizio Romano.

