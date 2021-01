Vrlo zanimljivo bit će sljedeće ljeto u Real Madridu. Kraljevski klub pred velikim je odlukama koje će odrediti njihov smjer u narednim godinama, a najviše upitnika stoji iznad pitanja produženja ugovora za dva ključna Realova igrača – Luku Modrića i kapetana Sergija Ramosa.

I dok je Modrićev status, iznenađujuće, stabilniji od Ramosovog, bar kako mediji u španjolskoj pišu, kapetan Reala još uvijek čeka nekakvu konkretnu ponudu kluba.

Dok sve to traje, Ramosu pristižu primamljive ponude poput one PSG-a koji bi rado doveo Ramosa u svoje redove za veliku “lovu”. No nije pitanje novca za Španjolca, vjerojatno bi i Modrić i on pristali u Realu ostati i za manje plaće, no Ramos će možda ostati i bez produženja ugovora.

David Alaba is very close to signing for Real Madrid. The Austrian wants Real to announce it by next week and the Spanish club are moving forward with it. (Source: MARCA) pic.twitter.com/mqkBGVEt34

— Adedeji Khaysports (@AKhaysports) January 2, 2021