REAL JE STAVIO KAPETANA RAMOSA ‘NA ČEKANJE’: Evo što to vrlo vjerojatno znači za Luku Modrića

Sljedeće će ljeto u Real Madridu biti vrlo zanimljivo jer će ugovori isteći Sergiju Ramosu i Luki Modriću, dvojici igrača koji su bili okosnice madridskog kluba već dugi niz godina.

Budući da su obojica zagazili već u pozne igračke godine, puno je pitanja u zraku, a najveće je hoće li ih klub odlučiti zadržati u svojim redovima ili će se odlučiti za svojevrsnu reizgradnju i prestati se oslanjati na starije igrače.

Luka Modrić igra sjajno u posljednje vrijeme i ne postoji razlog, osim možda financijskog, da ga Real ne bi zadržao još barem godinu dana, a i kapetana Ramosa očito će pokušati ostaviti u momčadi.

Kako izvještava dobro upućeni sportski novinar Fabrizo Romano, Ramosa je Real stavio “na čekanje” oko novog ugovora jer vjeruje da on neće potpisati ugovor ni sa kim. Ako želi otići, on će to i reći.

